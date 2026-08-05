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وزیران امور خارجه ایران و ایتالیا در گفتوگویی تلفنی، آخرین تحولات منطقهای و روند رایزنیهای دیپلماتیک میان تهران و مسقط را بررسی و بر ضرورت تداوم گفتوگوهای سیاسی و همکاریهای منطقهای برای کاهش تنشها تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، عصر روز چهارشنبه در گفتوگویی تلفنی با آنتونیو تایانی، وزیر امور خارجه ایتالیا، درباره آخرین تحولات منطقهای و مسائل مورد اهتمام طرفین رایزنی و تبادل نظر کرد.
در این گفتوگو، وزیر امور خارجه کشورمان همتای ایتالیایی خود را در جریان آخرین روند رایزنیها و تحولات دیپلماتیک میان جمهوری اسلامی ایران و عمان قرار داد.
طرفین همچنین ضمن بررسی آخرین تحولات منطقه، بر اهمیت تداوم رایزنیهای سیاسی و دیپلماتیک و تقویت همکاریهای منطقهای با هدف کمک به کاهش تنشها و حمایت از صلح و ثبات در منطقه تأکید کردند.
عراقچی و تایانی در ادامه، بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای دیپلماسی و گفتوگو برای مدیریت تحولات و جلوگیری از گسترش تنشها تأکید کردند.
عمان طی سالهای گذشته در برخی روندهای دیپلماتیک مرتبط با جمهوری اسلامی ایران، نقش تسهیلگر و میانجی را ایفا کرده است و رایزنیهای تهران و مسقط در مقاطع مختلف، در چارچوب تلاشهای دیپلماتیک برای حلوفصل مسائل و کاهش تنشها دنبال شده است.
این گفتوگوی تلفنی در چارچوب رایزنیهای مستمر مقامهای دو کشور درباره تحولات منطقهای و راههای تقویت همکاریهای سیاسی و دیپلماتیک انجام شد.