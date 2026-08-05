به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، جلسه شورای راهبردی مدیریت محله محور شهرستان ترکمن با حضور حمیدی معاون سیاسی امنیتی استاندار برگزار شد.

مسئول نمایندگی نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران در گلستان گفت دانشگاه علوم و فنون دریایی امام خمینی (ره) نوشهر علاوه بر رشته‌های نظری از داوطلبان رشته‌های فنی و حرفه‌ای نیز دانشجو جذب می‌کند.

جلسه اتاق بازرگانی استان امروز در گرگان برگزار شد.

دومین پایگاه اطفا حریق در روستای آقمیش شهرستان گالیکش افتتاح شد.

واریز اعتبار مرحله جدید کالابرگ الکترونیکی برای مرداد ماه از فردا آغاز می‌شود و تا ۲۵ مرداد ادامه دارد.

مبلغ این یارانه غیر نقدی به ازای هر نفر، یک میلیون تومان است و برای خرید یازده قلم کالای اساسی مانند گوشت، مرغ، تخم مرغ و لبنیات هزینه می‌شود.