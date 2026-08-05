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برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را میتوانید در این خبر ببینید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ را میتوانید در این خبر ببینید.
مهمترین عناوین رسانههای آمریکا
نیویورک تایمز
🔺تهدید حوثیها به گسترش حملات دریای سرخ و ادعای حمله به نفتکش سعودی
عربستان سعودی درباره ادعای حوثیها که مورد حمایت ایران هستند و قول دادهاند «همه راههای دسترسی» به محمولههای نفت عربستان را ببندند، اظهار نظری نکرده است.
🔺حملات اسرائیل ممکن است طرح صلح ترامپ برای غزه را تضعیف کند
پرزیدنت ترامپ پیشنهادی را با هدف دستیابی به خلع سلاح حماس و خروج اسرائیل از آن اعلام کرد. اسرائیل حملات خود را به مناطق تحت اشغال فلسطین تشدید کرد.
واشنگتن پست
🔺این قاضی فدرال علیه ترامپ حکم داد. سپس تهدیدها شروع شد.
تجربه جان مک کانل، قاضی منطقهای ایالات متحده، نمادی از جوی است که حقوقدانان، چه توسط روسای جمهور دموکرات یا جمهوری خواه نامزد شده باشند.
🔺چاک ادواردز، نماینده پارلمان، پس از توصیه مجلس نمایندگان، پیشنهاد انتخاب مجدد را رد کرد
گزارش کمیته اخلاق به جزئیات "رفتار غیرحرفهای و نامناسب مداوم" توسط جمهوری خواه کارولینای شمالی نسبت به دو کارمند زن جوان پرداخت.
رویترز
🔺ترامپ میگوید آمریکا و ایران گفتوگوهای بسیار خوبی دارند
مذاکرات تمام روز سه شنبه انتظارات پایان قریب الوقوع درگیری پنج ماهه را تقویت کرد.
🔺ترافیک کشتیرانی خلیج فارس در میان عدم قطعیت مذاکرات صلح ثابت است
دادههای ردیابی کشتی نشان میدهد که ترافیک کشتیرانی در نقاط کلیدی دریای خاور میانه تنگه هرمز و باب المندب در روز سهشنبه نسبت به روز گذشته تغییر چندانی نداشته است.
🔺انتخابات مقدماتی سرنوشتساز میشیگان، مسیر دموکراتهای آمریکا را محک میزند
آنچه به عنوان آزمون تعیین کننده جهت گیری حزب دموکرات معرفی شده بود، با نامزد مترقی عبدالالسید که در انتخابات مقدماتی سنای میشیگان به برتری محدودی نسبت به نماینده هیلی استیونز چسبیده بود، به یک پرتگاه شب انتخابات تبدیل شد.
آسوشیتدپرس
🔺وسلی بل، نماینده آمریکا در میسوری، در مسابقه مقدماتی دموکراتها در برابر کوری بوش، نماینده سابق آمریکا پیروز شد.
نماینده ایالات متحده وسلی بل در یک مسابقه مقدماتی حزب دموکرات میسوری در مقابل نماینده سابق کوری بوش، یک فعال صریح که بخشی از یک گروه مترقی از اعضای مجلس موسوم به "جوخه" بود، پیروز شد.
🔺دموکراتهای ویرجینیا نامزدهای تشکیلاتی را برای ۲ کرسی مجلس نمایندگان آمریکا انتخاب میکنند که امیدوارند در ماه نوامبر آنها را تغییر دهند
دموکراتهای ویرجینیا کاندیداهای تشکیلاتی را برای مقابله با جمهوری خواهان در دو منطقه کنگره انتخاب کردند که حزب امیدوار است در ماه نوامبر آنها را تغییر دهد.
د هیل
🔺السید در انتخابات به طرز شگفت انگیزی نزدیک به استیونز برتری دارد
انتخابات مقدماتی داغ دموکراتها برای مجلس سنای میشیگان، آن انفجاری نبود که برخی نظرسنجیها پیشبینی میکردند و بر شکاف درون حزبی تأکید میکرد.
🔺جمهوری خواهان سنا برای استراتژی خروج از ماه اوت تلاش میکند که ترامپ را عصبانی نکند
جمهوریخواهان سنا در حال تلاش برای طرحی برای خروج از واشنگتن برای تعطیلات پنج هفتهای اوت هستند که باعث خشم رئیسجمهور ترامپ نشود، زیرا از آنها خواسته است تا زمانی که لازم است در شهر بمانند تا طرح آشتی و عناصر قانون حفاظت از واجد شرایط بودن رأیدهندگان آمریکایی (SAVE America) را تصویب کنند.
🔺انتخابات مقدماتی دموکرات سنای میشیگان بسیار نزدیک است
رقابت خیمه شب بازی برای سر زدن به سنای دموکرات در میشیگان خیلی نزدیک بود که بتوان آن را در اوایل صبح چهارشنبه برگزار کرد و یک رقابت مقدماتی را برگزار کرد که مبارزه دموکراتها برای آینده حزب را برجسته میکند.
والاستریت ژورنال
🔺ایران همه چیز را در کنترل هرمز به خطر میاندازد
رویکرد تندرو در رویارویی با رئیس جمهور ترامپ، اقتصاد ایران و روابط آن با همسایگان را تهدید میکند.
🔺انتخاب هگزت برای شغل برتر ارتش در حال از دست دادن حمایت جمهوری خواهان است
برخی از قانونگذاران و کارشناسان میگویند ژنرال کریستوفر لانیو فاقد تجربه در سطح چهار ستاره است.
🔺ممدانی از رهبران تجاری نیویورک که به حرف اول و آخر زدن عادت دارند، دوری میکند
شهردار رهبران شرکتها را از هیئت مشاوران یک صندوق شهری اخراج کرد، در آخرین نشانهای که نشان میدهد او در حال تغییر نحوه دسترسی این کارگزاران قدرت به تالار شهر است.
فاکس نیوز
🔺سازمان دهنده مستاجر سوسیالیست که «دموکراتهای فروخته شده» را به باد انتقاد گرفت، در انتخابات مقدماتی غرب میانه شکست خورد
هارتزل گری کمپین خود را بر اساس پخش جریانی زنده حسن پیکر و جمع آوری کمکهای مالی با دلار کوچک بنا کرد، اما برای پیشروی از انتخابات مقدماتی دموکراتها کافی نبود.
🔺ترامپ هشدار داد که اگر مذاکرات هستهای دوباره به هم بخورد، ضربه شدیدی به ایران وارد خواهد شد
ترامپ به فاکس نیوز گفت که در صورت شکست مذاکرات، ایران «واقعاً سخت» ضربه خواهد خورد و هشدار داد که در صورت شکست دیپلماسی، اقدام نظامی روی میز باقی خواهد ماند.
مهمترین عناوین رسانههای فرانسه
لوموند
– ۱۴۵۴ مورد آتش سوزی جنگلی از آغاز تابستان تاکنون؛ ۴۰۰ نفر هم بازداشت و بازجویی شدهاند.
– کسری بودجه فرانسه در ۶ ماه نخست سال، ۱۰۷ میلیارد یورو شد.
لو کوریه (اسپانیا)
– ایتالیا پیمان شنگن با اسپانیا را یک ماه تعلیق کرد؛ بازگشت نظارت مرزی
لوفیگارو
– آلمانی ها، فرانسویها را جدی نمیگیرند. با وجود تعهدات و ضمانتهای مشهود در اتحادیه اروپا، صدر اعظم آلمان امتیازهای زیادی برای کشورش قائل است.
– با امید به توافق ایران و آمریکا، بهای نفت در حال کاهش است.
ون مینوت
– نگرانی شدید از کاهش چشمگیر تولید غلات به علت خشکسالی؛ فرانسه که از نادر کشورهای صادرکننده غلات به ویژه گندم در آسیا است.
– ترامپ دوباره گفته اگر تنگه هرمز باز نشود، شدیدا به ایران حمله میکند.
ل نول تریبون
– افزایش ۴۴ درصدی سود غول نفتی عربستان (آرامکو) با وجود جنگ در غرب آسیا
مهمترین عناوین روزنامهها و خبرگزاریهای پاکستان
«روزنامه دیلی پاکستان»
- پاکستان، و آمریکا بر گسترش همکاریهای مشترک در مبارزه با تروریسم تأکید کردند
- دادگاه عالی لاهور درخواست حزب تحریک انصاف برای برگزاری تجمع در منار پاکستان را رد کرد
- سیبیاس: آمریکا در جنگ با ایران تقریبا تمام ذخایر موشکهای دوربرد خود را مصرف کرد
- حملات نارنجکی در چمن و لکی مروت؛ ۴ نفر کشته و چندین نفر زخمی شدند
- اسحاق دار برای شرکت در نشست وزیران درباره قدس وارد اردن شد
«خبرگزاری آج نیوز»
- نفتکش پاکستانی با وجود محاصره دریایی انصارالله از تنگه باب المندب عبور کرد
- در پی حمله منتسب به انصارالله یمن، یک کشتی نیروی دریایی هند غرق شد
- پیکر ۱۱۲ قربانی از یک خاندان در غزه به صورت دستهجمعی تشییع و خاکسپاری شد
- پزشکیان: شایعات درباره اختلاف در حاکمیت و خبرهای استعفا بیاساس است
«روزنامه جنگ»
- ایران از افزایش توان نظامی، موشکی و پهپادی خود در دوران جنگ خبر داد
- العربیه: رایزنیها برای بازگشایی تنگه هرمز شتاب گرفت؛ پیشرفتهای مثبتی حاصل شده است
- مراسم اربعین حسینی با شکوه و معنویت در سراسر پاکستان برگزار شد
- پاکستان بسته مشوقهای ترانشیپی برای بنادر کراچی را اعلام کرد
- قیمت بنزین و گازوئیل در پاکستان کاهش یافت
مهمترین عناوین مطبوعات امروز ترکیه
آکشام (Akşam)
ارتش ترکیه ضامن امنیت ملت است؛ تصمیمات جدید شورای عالی نظامی
پرونده رشوه در شهرداری مندرس؛ انتشار پیامهای منتسب به شهردار بازداشتشده
امضای نخستین «قانون چارچوب» روند «ترکیه عاری از تروریسم»
صباح (Sabah)
پرونده رشوه در شهرداری مندرس؛ «برای هر کاری رشوه میگیرم»
ارتش ترکیه ضامن امنیت کشور؛ تصمیمات شورای عالی نظامی
قانون جدید روند «ترکیه عاری از تروریسم» امروز به مجلس ارائه میشود
ینیشفق (Yeni Şafak)
غزه؛ کشف پیکر ۱۱۲ فلسطینی در زیر آوار
آغاز روند قانونی «قانون همبستگی و انسجام ملی»
تغییرات فرماندهی نیروی هوایی در شورای عالی نظامی
ترکگون (Türkgün)
امضاها برای قانون چارچوب تکمیل شد؛ یک گام تا هدف
ترامپ: این آخرین فرصت ایران است
حمله به کشتیهای مرتبط با آمریکا در تنگه هرمز
ینیبیرلیک (Yeni Birlik)
روند قانونی «ترکیه عاری از تروریسم» آغاز شد
حمله به کشتی ترکیه در دریای سیاه
آتشسوزی گسترده در یونان؛ هشدار قرمز
ینی آکیت (Yeni Akit)
کلیچداراوغلو: در کنار دزد و فاسد نمیایستم
افزایش شمار ژنرالها و دریاسالاران ارتش به ۳۳۴ نفر
امضای دولت باغچلی پای قانون چارچوب
حریت دیلی نیوز (Hürriyet Daily News)
هشدار ترکیه درباره تشدید تنش در دریای سیاه
نشست وزیران درباره قدس در اردن با حضور هاکان فیدان
تصمیمات جدید شورای عالی نظامی و تغییر فرماندهان
دیلی صباح (Daily Sabah)
نگرانی از آینده فیفا و بحران مدیریتی
ابهام در مذاکرات آمریکا و ایران پس از گزارش حمله تازه در هرمز
حملات دریای سیاه؛ درخواست ترکیه برای تأمین امنیت کشتیرانی
دنیا (Dünya)
گردشگری داخلی راهکار اشتغال فصلی
کاهش فروش خودرو و رکود بازار
افزایش شمار ژنرالها و دریاسالاران ارتش
کارار (Karar)
۶۱۰ هزار کودک با کلانتری آشنا شدند
اعتراض به محرمانه بودن قانون چارچوب
دعوت اوزگور اوزل از نمایندگان جداشده CHP برای پیوستن به حزب جدید
جمهوریت (Cumhuriyet)
رؤسای حزب جدید را اعضا انتخاب خواهند کرد
خانواده معدنکاران به اعتراضات پیوستند
قانون ویژه مبارزه با تروریسم برای پ. ک. ک
سؤزجو (Sözcü)
«اول باید بر پیکر ما پا بگذارید»
نخستین امضای باغچلی پای قانون جدید
اعتراض خانوادههای معدنکاران در مسیر مجلس
نفس (Nefes)
امضای تاریخی؛ باغچلی معمار روند جدید
اوزگور اوزل: از طرفداران کودتا جدا شوید و به ما بپیوندید
نخستین زن ژنرال نیروی هوایی ترکیه
بیرگون (BirGün)
اگر قانون اخلاق سیاسی تصویب شود، حزب عدالت و توسعه پایان مییابد
امضاها روی برگه سفید انجام شد
آتش جنگ به دریای سیاه رسید
اورنسل (Evrensel)
جذب معلمان قراردادی؛ «بردهداری مزدی»
گرمای هوا هر سال جان هزاران کارگر را میگیرد
معدنکاران به مجلس راه داده نشدند
آیدینلیک (Aydınlık)
مجلس درهای خود را به روی معدنکاران بست
توافق ایران و عمان درباره مدیریت تنگه هرمز
حمله دوباره به دو کشتی ترکیه در دریای سیاه
فوتوماچ (Fotomaç)
محمد صلاح رسماً در ترابزوناسپور
بزرگترین انتقال تاریخ فوتبال ترکیه
صلاح امروز وارد ترابزون میشود.
مهمترین عناوین برخی رسانههای جنوب شرق آسیا
• کانال اخبار آسیا
با امید به باز شدن تنگه هرمز، قیمت نفت کاهش یافت و سهام رکورد زد
با اهرم جدید خود بر تنگه هرمز، آیا ایران خواهان - یا نیاز - به سلاح هستهای دارد؟
آمریکا در حالی که کشتیاش در دریای سرخ غرق میشود، به دنبال توافق هرمز «امروز یا فردا» است
منابع: آمریکا در جنگ با ایران «تقریباً از تمام» موشکهای دوربرد دقیق خود استفاده کرده است
• مالایی میل
فعالان صنعت: «آخر هفته ورزشی بزرگ» ماه اکتبر مالزی، به رهبری فرمول یک، گردشگری ورزشی و رشد اقتصادی را تقویت میکند
• فری مالزیا تودی
فروش دسترسی به سایت Truth Social توسط ترامپ، تعجب همگان را برانگیخته است
آمریکا امیدوار است توافق تنگه هرمز «امروز یا فردا» حاصل شود
• تمپو اندونزی
اتاق بازرگانی و صنعت اندونزی: اندونزی و تایلند میتوانند امنیت غذایی جهانی را رهبری کنند
• نیو استریت تایمز
دور جدید مذاکرات مستقیم لبنان و اسرائیل در رم برگزار شد
• تمپو اندونزی
طرح جدید صلح غزه: آیا آمریکا اسرائیل را برای پذیرش تحت فشار قرار خواهد داد؟
• سان
مدیرعامل A۳SEO میگوید مالزی در موقعیت تبدیل شدن به قطب منطقهای هوش مصنوعی سازمانی است
اج مالزی
مالیات بر سیگار الکترونیکی، مشروبات الکلی و نوشیدنیهای غیرالکلی در فیلیپین افزایش یافت