به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیر جهاد کشاورزی میاندورود از برگزاری کلاس‌های تخصصی مبارزه با مگس میوه مدیترانه‌ای و توزیع رایگان نهاده‌های مورد نیاز باغداران خبر داد.

فاطمه عباسپور در خصوص اقدامات عملیاتی و ترویجی برای کنترل آفات باغی اظهار داشت: با هدف ارتقای دانش فنی باغداران و جلوگیری از گسترش آفت مگس میوه مدیترانه‌ای، کلاس آموزشی ویژه‌ای با حضور کارشناس معین سازمان، مسئول مرکز جهاد کوهدشت، کارشناس حفظ نباتات شهرستان و کارشناسان پهنه در روستای اسرم برگزار شد. در حاشیه این برنامه آموزشی، جهت حمایت عملیاتی از تولیدکنندگان، نهاده‌های مورد نیاز مبارزه با این آفت به‌صورت رایگان بین کشاورزان توزیع گردید.

مدیر جهاد کشاورزی میاندورود در ادامه به ارائه گزارشی از دستاورد‌های اجرایی از ابتدای سال جاری اشاره کرد و افزود: تا کنون هفت هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی شهرستان تحت ردیابی مگس میوه قرار گرفته است. همچنین عملیات تخصصی بیت اسپری در ۸۰۰ هکتار و کاور اسپری در یک هزار و ۷۰۰ هکتار از باغات به اجرا درآمده است تا با پایش دقیق و مبارزه به‌موقع، از خسارات احتمالی به محصولاتی همچون مرکبات و سایر میوه‌ها جلوگیری شود.

عباسپور تأکید کرد: ترکیب آموزش‌های میدانی و اجرای به‌موقع عملیات بهداشتی، کلیدی‌ترین گام در حفظ پایداری تولیدات کشاورزی منطقه است و این اقدامات در راستای تقویت امنیت غذایی و صیانت از سرمایه باغداران شهرستان صورت می‌گیرد.