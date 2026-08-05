قائم‌مقام وزیر کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین به همراه استاندار ایلام با حضور در مرز زرباطیه و دیدار با مقامات عراقی، از موکب‌ها و مراکز خدمات‌رسانی این گذرگاه بازدید و بر تقویت هماهنگی دو کشور برای تسهیل تردد و خدمت‌رسانی به زائران اربعین تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ علی‌اکبر پورجمشیدیان قائم‌مقام وزیر کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین به همراه احمد کرمی استاندار ایلام عصر امروز (چهارشنبه) در جریان حضور در زرباطیه از مواکب و مراکز خدمات‌رسانی مستقر در این منطقه مرزی عراق بازدید کردند و در جریان تاره‌ترین اقدام‌ها برای خدمات‌رسانی به زائران قرار گرفتند.

مسئولان ایرانی و عراقی در این بازدید، روند تردد زائران در مرز زرباطیه و نحوه عرضه خدمات به آنان را بررسی کردند و درباره راهکار‌های تسهیل عبور و مرور و رفع موانع احتمالی در مسیر تردد زائران گفت‌و‌گو کردند.