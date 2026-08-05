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مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان از خرید بیش از ۲۵۰ هزار تن گندم از کشاورزان استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان با اشاره به بررسی آخرین آمارهای دریافتی از مراکز خرید تضمینی گندم در استان زنجان گفت:آمارها نشان میدهد که طی ۵۰ روز فعالیت مستمر و شبانهروزی، حجم خرید دسترنج کشاورزان استان از مرز ۲۵۰ هزار تن عبور کرده است.
عیوضی این آمار را نشاندهنده ثبت میانگین خرید روزانه ۵ هزار تن گندم در استان دانست و گفت: این حجم عملیات لجستیکی، ترخیص و ذخیرهسازی در این مدت کوتاه، نشاندهنده هماهنگی بالای زنجیره تامین و آمادگی کامل سیلوهای دولتی و بخش خصوصی در استان زنجان است.
وی افزود: تلاش ما بر این بوده است که با پایش مداوم صفها و سرعتبخشی به فرآیند تخلیه در مراکز خرید، معطلی کامیونها و تراکتورهای حامل گندم را به حداقل برسانیم تا شیرینی حاصل از این برداشت پربرکت، در کام گندمکاران شریف استان دوچندان شود.