رئیس پلیس فتا گفت: مجرمان فضای مجازی با ایجاد درگاه‌های جعلی پرداخت و سرقت اطلاعات شخصی و بانکی شهروندان، حساب آن‌ها را خالی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ امیرحسین نقی‌مهر گفت: مجرمان سایبری با طراحی سایت‌های جعلی مشابه درگاه‌های پرداخت و یا فروشگاه‌های اینترنتی معتبر، تلاش می‌کنند تا اطلاعات بانکی و هویتی کاربران را سرقت و حساب‌های بانکی آن‌ها را خالی کنند.

وی افزود: نبود عبارت https در نشانی سایت، استفاده از نشانی‌های اینترنتی طولانی، نامفهوم و یا دارای غلط املایی، ارسال لینک از طریق پیامک، ایمیل و یا شبکه‌های اجتماعی و همچنین درخواست اطلاعات حساس مانند رمز دوم، رمز پویا، CVV۲ از مهم‌ترین نشانه‌های سایت‌های جعلی است.

رئیس پلیس فتا گیلان همچنین ارائه قیمت‌های غیرواقعی و پیشنهاد‌های وسوسه‌انگیز را از دیگر شگرد‌های کلاهبرداران سایبری برای فریب کاربران عنوان کرد و گفت: شهروندان باید پیش از وارد کردن هرگونه اطلاعات شخصی و یا بانکی، نشانی درگاه را با دقت بررسی کرده و از ورود به وب سایت‌ها از طریق لینک‌های ناشناس خودداری کنند.

سرهنگ نقی مهر تاکید کرد: استفاده از رمز پویا، پرداخت از طریق درگاه‌های بانکی معتبر و توقف فوری تراکنش در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، از مهم‌ترین راهکار‌های پیشگیری از فیشینگ و کلاهبرداری‌های اینترنتی است.

وی در پایان از شهروندان خواست ضمن توجه به هشدار‌های سایبری پلیس فتا، در صورت مشاهده هرگونه سایت، لینک و یا درگاه پرداخت مشکوک، مورد را فوری از طریق سایت پلیس فتا به نشانی www.policefata.ir گزارش دهند و یا برای دریافت راهنمایی و مشاوره، با مرکز فوریت‌های سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند.