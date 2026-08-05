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مدیر بیمارستان شهید صدوقی یزد از ارائه شبانهروزی خدمات تخصصی در اورژانس کودکان این بیمارستان خبر داد و گفت: کودکان زیر هفت سالِ دارای بیمههای پایه، از خدمات درمانی مشمول طرح بهصورت رایگان بهرهمند میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، دکتر محمدمهدی بحری با اشاره به فعالیت ۲۴ ساعته اورژانس کودکان بیمارستان شهید صدوقی یزد اظهار داشت: این مرکز به عنوان تنها اورژانس تخصصی کودکان در استان یزد، بهصورت شبانهروزی با حضور متخصصان، فوقتخصصان و دستیاران تخصصی کودکان، آماده ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به کودکان است.
وی افزود: در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵، بیش از ۶ هزار مراجعه به اورژانس کودکان بیمارستان شهید صدوقی یزد ثبت شده است که این آمار، نشاندهنده نقش و جایگاه این مرکز در ارائه خدمات تخصصی اورژانسی به کودکان استان یزد است.
مدیر بیمارستان شهید صدوقی یزد با تأکید بر اهمیت دسترسی کودکان به خدمات تخصصی در زمان بیماری گفت: والدین میتوانند در صورت بروز علائم بیماری یا نیاز به ارزیابی و درمان اورژانسی، در هر ساعت از شبانهروز به اورژانس کودکان این بیمارستان مراجعه کنند و از خدمات تخصصی تیم درمان کودکان بهرهمند شوند.
دکتر بحری همچنین با اشاره به اجرای طرح ارائه خدمات درمانی رایگان به کودکان زیر هفت سال گفت: کودکان زیر هفت سالِ تحت پوشش بیمه سلامت، تأمین اجتماعی یا بیمه نیروهای مسلح، مطابق ضوابط طرح، از خدمات درمانی مشمول در این مرکز بهصورت رایگان بهرهمند میشوند.
وی خاطرنشان کرد: ارائه خدمات تخصصی و بهموقع به کودکان، بهویژه در شرایط اورژانسی، از اولویتهای مهم نظام سلامت است و فعالیت شبانهروزی اورژانس تخصصی کودکان بیمارستان شهید صدوقی، امکان دسترسی خانوادهها به خدمات تخصصی کودکان را در تمام ساعات شبانه روز فراهم کرده است.