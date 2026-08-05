پخش زنده
امروز: -
با ورود نخستین اتوبوس عراقی حامل زائران اربعین از «مرز بینالمللی خسروی» در روز چهارشنبه ۱۴ مرداد، امکان انتقال مستقیم زائران از نجف اشرف و کربلای معلی به استانهای مرکزی کشور فراهم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،طرحی که با حذف جابهجایی در مرز، کاهش زمان سفر و جلوگیری از توقفهای غیرضروری، مسیر بازگشت زائران را آسانتر و ایمنتر میکند. انتخاب مرز بینالمللی خسروی بهعنوان پایلوت اجرای طرح حمل یکسره زائران، جایگاه این گذرگاه را در تسهیل سفرهای اربعین بیش از پیش برجسته کرده است؛ بهگونهای که زائران میتوانند بدون پیادهشدن، جابهجایی بار و تعویض اتوبوس در نقطه مرزی، مسیر خود را از نجف و کربلا تا استانهای مرکزی کشور ادامه دهند. این در حالی است که از ابتدای آیین اربعین حسینی امسال، زائران استان های تهران، قم و اصفهان نیز برای نخستین بار توانستند با اتوبوس های خود از مبدا تا شهرهای زیارتی عراق از مسیر خسروی تردد کنند؛ بدون اینکه مجبور به تغییر وسیله نقلیه در مرز شوند. «داریوش صادقی» اظهار کرد: همزمان با آغاز ترددهای اربعین حسینی، طی هفته گذشته تشریفات کاپوتاژ (خروج موقت) ۱۱۰ دستگاه اتوبوس ایرانی در گمرک مرز خسروی انجام شد و زائران با این ناوگان بهصورت مستقیم عازم عتبات عالیات شدند. وی افزود: با هماهنگی انجامشده میان مسوولان جمهوری اسلامی ایران و عراق، امروز برای نخستینبار رویه ورود موقت یک دستگاه اتوبوس عراقی حامل زائران از مبدأ کربلای معلی و نجف اشرف از طریق مرز بینالمللی خسروی اجرا شد. مدیر گمرک مرز خسروی ادامه داد: تمامی تشریفات گمرکی و مرزی این اتوبوس در نقطه صفر مرزی انجام میشود و زائران بدون نیاز به جابجایی، مسیر بازگشت خود را بصورت یکسره تا استانهای مرکزی کشور ادامه میدهند. صادقی گفت: اجرای این رویه با کاهش زمان سفر، حذف توقفهای غیرضروری در مرز و تسهیل روند بازگشت زائران، موجب افزایش رفاه و رضایت آنان شده و مورد استقبال زائران اربعین قرار گرفته است. وی با اشاره به اجرای طرح حمل یکسره زائران در مرز خسروی افزود: در اربعین امسال، مرز بینالمللی خسروی بهعنوان پایلوت اجرای این طرح در این مرزهای کشور انتخاب شد و تاکنون تشریفات کاپوتاژ ۱۱۰ دستگاه اتوبوس ایرانی برای انتقال مستقیم زائران به عتبات عالیات در این مرز انجام شده است. مدیر گمرک مرز خسروی خاطرنشان کرد: ورود موقت نخستین اتوبوس عراقی، حلقه تکمیلکننده طرح حمل یکسره زائران در مرز خسروی است و با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران، فراجا، پایانه مرزی، استانداری کرمانشاه و دستگاههای مسوول کشور عراق به اجرا درآمده است.