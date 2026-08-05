رئیس سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی از کاهش بروکراسی (دیوان سالاری) و افزایش سرعت عمل در اجرای طرح‌ ها به عنوان اصلی‌ ترین مزیت این سازمان یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، علیرضا حاتمی؛ رئیس سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، امروز چهارشنبه به مناسبت سالگرد تشکیل این سازمان، با اشاره به ماهیت عمومی و غیردولتی این نهاد اظهار داشت: انعطاف‌پذیری بالاتر نسبت به مراکز دولتی و اجرای طرح های با هزینه کم، از مهم‌ ترین مزایای رقابتی ماست. وی افزود: ما با اولویت‌ بخشی به پژوهش‌ های کاربردی و توسعه‌ ای، تلاش می‌کنیم تا بیشترین بهره‌ وری را در طرح ها ایجاد کنیم.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی هم با تأکید بر نقش این معاونت در توسعه فرهنگ و توانمندسازی نسل جوان، از زیرساخت‌های گسترده این حوزه از جمله خبرگزاری دانشجویان ایران و مرکز افکارسنجی دانشجویان یاد کرد.

ابراهیم مروتی با اشاره به چالش‌ های موجود، کاهش امید به آینده در نسل جوان و ارتباط آموزش‌ های دانشگاهی با نیازهای جامعه را از مسائل اساسی نظام آموزشی برشمرد.

رئیس پژوهشکده گردشگری نیز با اشاره به ساختار پژوهشی سازمان، اعلام کرد که جهاد دانشگاهی خراسان رضوی از طریق سه پژوهشکده تخصصی در حوزه‌های صنایع غذایی، گردشگری و بیوتکنولوژی صنعتی، به یکی از قطب‌ های چندرشته‌ ای پژوهش در کشور تبدیل شده است.

هادی رفیعی دارانی همچنین با تأکید بر ماموریت‌ گرایی پژوهشکده گردشگری، آن را تنها مرکز تخصصی این حوزه در سطح کشور با رویکرد تقاضامحور دانست.

وی همچنین با تأکید بر ماموریت‌گرایی پژوهشکده گردشگری، آن را تنها مرکز تخصصی این حوزه در سطح کشور با رویکرد تقاضامحور دانست.

رفیعی دارانی در پایان، وجه تمایز جهاد دانشگاهی با سایر مراکز آموزش عالی را در «پژوهش‌ های کاربردی» برشمرد و تصریح کرد: برخلاف بسیاری از مطالعات دانشگاهی که صرفاً جهت ارتقای جایگاه اعضای هیات علمی انجام می‌ شود، تمرکز اصلی ما در جهاد دانشگاهی، پاسخگویی به نیازهای واقعی بخش‌ های صنعتی، کشاورزی، خدماتی و دستگاه‌ های اجرایی است.