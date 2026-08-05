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مردم آبادان و خرمشهر در یکصد و پنجاه و هشتمین شب «اقتدار» با حضور در میدان خیابان، بر حمایت از ایران اسلامی، حفظ آرمانها و ایستادگی در برابر توطئههای دشمنان تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، تجمع شبانه مردم شهرستان های آبادان و خرمشهر در حمایت از وطن، دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی و تقویت وحدت و انسجام اجتماعی برگزار شد.
شرکتکنندگان در این مراسم با حضور پرشور خود اعلام کردند تا پای جان پای ایران زمین ایستادهاند و اجازه نخواهند داد دشمنان به اهداف خود دست یابند.
این حضور مردمی، جلوهای از همبستگی اجتماعی و پایبندی نسلهای مختلف به آرمانهای انقلاب اسلامی و میراث رهبران شهید کشور است.