مردم آبادان و خرمشهر در یکصد و پنجاه و هشتمین شب «اقتدار» با حضور در میدان‌ خیابان، بر حمایت از ایران اسلامی، حفظ آرمان‌ها و ایستادگی در برابر توطئه‌های دشمنان تأکید کردند.

حضور پرشور مردم آبادان و خرمشهر در یکصد و پنجاه و هشتمین شب «اقتدار»

حضور پرشور مردم آبادان و خرمشهر در یکصد و پنجاه و هشتمین شب «اقتدار»

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، تجمع شبانه مردم شهرستان های آبادان و خرمشهر در حمایت از وطن، دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی و تقویت وحدت و انسجام اجتماعی برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با حضور پرشور خود اعلام کردند تا پای جان پای ایران زمین ایستاده‌اند و اجازه نخواهند داد دشمنان به اهداف خود دست یابند.

این حضور مردمی، جلوه‌ای از همبستگی اجتماعی و پایبندی نسل‌های مختلف به آرمان‌های انقلاب اسلامی و میراث رهبران شهید کشور است.