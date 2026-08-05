به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، کنجوری گفت: مخزن سوخت یک خودرو نیسان در این جایگاه حین سوختگیری منفجر شده و راننده خودرو که در کابین خودرو بوده فوت شده است .

کنجوریان گفت : این حادثه، سه مصدوم نیز داشته که در مراکز درمانی شهرستان صحنه بستری هستند . به گفته فرماندار شهرستان صحنه علت این حادثه که خساراتی نیز به جایگاه و چند خودرو بر جای گذاشته ، غیر استاندارد بودن کپسول گاز خودرو نیسان بوده است.