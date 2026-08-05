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پلیس آگاهی غرب استان تهران با شناسایی و کشف یک کارگاه غیرمجاز تولید آب معدنی در شهر اندیشه شهریار، از توزیع گسترده ظروف ۲۰ لیتری با برچسبهای جعلی برندهای مطرح جلوگیری کرد و در این عملیات مشترک با شبکه بهداشت، تجهیزات بستهبندی کشف و محصولات غیربهداشتی معدوم شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ علی خدابخشی رئیس پلیس آگاهی غرب استان تهران گفت:: در پی كسب خبری مبنی بر تولید آب آشامیدنی بستهبندی تقلبی و غیربهداشتی، در شهر اندیشه شهریار، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی غرب استان تهران قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی موفق به شناسائی کارگاه زیرزمینی تولید آب معدنی غیرمجاز شده که با هماهنگی قضائی و به همراه کارشناسان شبکه بهداشت شهرستان شهریار به محل اعزام و در عملیاتی مالک کارگاه دستگیر شد.
رئیس پلیس آگاهی غرب استان تهران افزود: در بازرسیهای به عمل آمده از کارگاه ۳ دستگاه بستهبندی کشف و ۱۴۰ ظرف آب معدنی ۲۰ لیتری با برچسب جعلی از نامهای تجاری مطرح و آماده عرضه به بازار برابر دستور قضائی توسط شبکه بهداشت و درمان معدوم شد.