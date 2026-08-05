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حفاری ۱۸ کیلومتر از مسیر ۲۴ کیلومتری تونل خط سوم قطارشهری مشهد معادل ۷۵ درصد آن پایان یافته و دستگاه تی. بی.ام اکنون در مسیر «قاسم آباد» مشغول به کار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل شرکت قطار شهری مشهد گفت: به رغم شرایط اقتصادی سخت، عملیات اجرای طرح قطار شهری مشهد در چهار جبهه فعال است. به زودی ایستگاه بسیج در خط سوم به عنوان مهمترین ایستگاه تبادلی کشور وارد مدار بهرهبرداری و با این اقدام خط یک قطار شهری به حرم مطهر متصل میشود.
کیانوش کیامرز افزود: حفاری خط چهارم به طول ۱۴.۵ کیلومتر نیز در دست انجام بوده و تاکنون ۶.۵ کیلومتر از مسیر حفاری شده است.
وی ادامه داد: در خط دوم قطار شهری نیز کارهای تجهیزاتی دپو در دست انجام و کلیه کارگاهها فعال است و ایستگاه بسیج خط سه مترو به زودی افتتاح خواهد شد.
مشهد پس از تهران دومین شهر کشور است که در سال ۱۳۸۹ به قطار شهری مجهز شد و هم اینک برای این کلانشهر چهار خط تعریف شده که خطوط یک و دو در حال بهرهبرداری است و خطوط سوم و چهارم در دست اجرا هستند.
خط یک قطار شهری مشهد به طول ۱۹ کیلومتر از پایانه غدیر در منطقه نخریسی تا بلوار وکیلآباد اسفند ۱۳۸۹ به بهرهبرداری رسید و هماکنون روزانه به طور میانگین ۱۳۰ هزار نفر در این مسیر جابهجا میشوند، مسیر توسعه چهار و نیم کیلومتری این خط نیز از ایستگاه غدیر تا فرودگاه مشهد در دهه فجر سال ۱۳۹۴ راهاندازی شد.
عملیات حفاری ۱۴ و نیم کیلومتری خط دوم قطار شهری مشهد نیز از منطقه رضاشهر به سوی منطقه طبرسی شمالی پانزدهم بهمن ۱۳۹۴ به پایان رسید و اسفندماه سال ۱۳۹۵ مرحله نخست این خط به طول هشت کیلومتر بهرهبرداری شد.
اواخر اسفندماه ۱۳۹۶ نیز با بهرهبرداری از دو کیلومتر دیگر از مسیر این خط، ایستگاههای سعدی و شریعتی به صورت آزمایشی راهاندازی شد و در سفر اردیبهشتماه سال ۱۳۹۷ رئیسجمهوری وقت به مشهد این خط با خط یک در ایستگاه شریعتی پیوند خورد و ادامه این خط در ایستگاه میدان شهید کاوه نیز ۱۸ مرداد همان سال بهرهبرداری شد.
عملیات حفاری خط سوم قطار شهری مشهد نیز به طول ۳۰ کیلومتر که مسیر شهرک ابوذر تا قاسمآباد را پوشش میدهد، از نیمه دوم فروردین سال ۱۳۹۵ آغاز شده و بخش نخست خط سوم مترو به دلیل اتصال با حرم مطهر رضوی مهمترین خط ریلی کشور است و سال گذشته ایستگاههای میدان شهدا، بابالجواد (ع) و ایستگاه پایانه امام رضا (ع) مورد بهرهبرداری قرار گرفته است.
عملیات حفاری خط چهارم نیز به طول ۱۷ و نیم کیلومتر از انتهای خواجه ربیع تا شهرک شهید رجایی با ۱۵ ایستگاه از خرداد ۱۴۰۰ آغاز شد.