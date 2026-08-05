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در راستای تشدید نظارت بر اراضی کشاورزی و مقابله با تغییر کاربریهای غیرمجاز، یک مجموعه متخلف در منطقه کنجکوه تنگچنار شهرستان مهریز با دستور مقام قضایی مهر وموم شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، در بازدید میدانی، دهقان دادستان شهرستان مهریز با همراهی نماینده مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مهریز، رئیس اداره امور اراضی جهاد کشاورزی و عوامل نیروی انتظامی از طرحهای کشاورزی منطقه کنجکوه تنگچنار شهرستان مهریز، پروندههای مرتبط با تغییر کاربری اراضی بررسی شد. در جریان این بازدید، وضعیت اجرای طرحهای کشاورزی، نحوه بهرهبرداری از اراضی و موارد مرتبط با تغییر کاربریهای غیرمجاز مورد ارزیابی و تخلفات شناساییشده در دستور پیگیری قانونی قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، در ادامه روند رسیدگی به پروندهها و در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، یک مجموعه به دلیل ارتکاب تخلفات مربوط به تغییر کاربری غیرمجاز، با دستور مقام قضایی و همکاری نیروی انتظامی مهر وموم شد.
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مهریز با تأکید بر تداوم نظارتها، برخورد قاطع و قانونی با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز را از اولویتهای این مدیریت دانست و بر ضرورت صیانت از اراضی کشاورزی بهعنوان یکی از ارکان تأمین امنیت غذایی تأکید کرد.