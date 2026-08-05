نیروهای اورژانس ۱۱۵ مشهد، هزار و ۲۸۶ مأموریت در روز اربعین حسینی انجام دادند و برای خدمت‌ رسانی در روزهای پایانی ماه صفر نیز در آمادگی کامل هستند.

همزمان با برگزاری اجتماع جاماندگان اربعین حسینی در مشهد مقدس، تعداد ۳ هزار و ۵۵۸ تماس با مرکز اورژانس ۱۱۵ برقرار شد که این تماس‌ ها منجر به انجام یک‌ هزار و ۲۸۶ مأموریت توسط نیروهای اورژانس پیش‌ بیمارستانی شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس مرکز اورژانس پیش‌ بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت:

دکتر علی یزدانی افزود: از مجموع مأموریت‌ های انجام‌ شده در روز اربعین حسینی، ۱۹۹ مورد مربوط به حوادث ترافیکی و یک‌ هزار و ۸۷ مورد مربوط به سایر موارد غیرتصادفی بود که بخشی از این مأموریت‌ ها در مسیر برگزاری اجتماع جاماندگان اربعین انجام شد.

وی ادامه داد: بخش عمده‌ ای از مراجعان در محل و توسط تیم‌ های عملیاتی اورژانس درمان شدند و نیاز به انتقال به مراکز درمانی و دریافت خدمات بیمارستانی نداشتند.

دکتر یزدانی با اشاره به برنامه‌ ریزی‌ های انجام‌ شده برای دهه پایانی ماه صفر گفت: مأموریت ویژه اورژانس ۱۱۵ مشهد برای ایام پایانی ماه صفر که به سالروز شهادت حضرت امام رضا (ع) منتهی می‌ شود، از ۱۸ تا ۲۴ مردادماه اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: در این ایام، تدابیر ویژه‌ ای در دو حوزه شهری و جاده‌ ای اندیشیده شده است و با بهره‌ گیری از ظرفیت نیروهای عملیاتی، تجهیزات و ناوگان اورژانس ۱۱۵، تلاش می‌ کنیم خدمات فوریت‌ های پزشکی به زائران، مجاوران و شهروندان در کوتاه‌ ترین زمان ممکن و با بالاترین کیفیت ارائه شود.

یزدانی خاطرنشان کرد: در اجرای برنامه‌ های دهه پایانی ماه صفر، از ظرفیت نیروها و ناوگان اورژانس ۱۱۵ سراسر کشور نیز برای تقویت پوشش امدادی و افزایش آمادگی عملیاتی استفاده خواهد شد.

وی تأکید کرد: «مجموعه اورژانس پیش‌ بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تمام توان و آمادگی کامل در کنار زائران و مردم عزیز خواهد بود تا خدمات سلامت و فوریت‌های پزشکی در این ایام به بهترین شکل ممکن ارائه شود.»