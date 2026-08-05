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همزمان با اوج موج بازگشت زائران اربعین، مرز بینالمللی شلمچه همچنان با مشارکت موکبها، ناوگان حملونقل جادهای و ریلی، میزبان زائرانی است که پس از زیارت عتبات عالیات راهی شهرهای خود میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان،مرز بینالمللی شلمچه که در روزهای گذشته گذرگاه هزاران زائر به سوی کربلای معلی بود، این روزها صحنه بازگشت عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به میهن است.
زائرانی که با خاطرهای از زیارت و دستاوردی معنوی، راهی شهرهای خود میشوند. یکی از زائران، مهمترین رهآورد این سفر را خودسازی، صبر و درس ایثار از مکتب امام حسین (ع) عنوان میکند.
در گوشهوکنار شلمچه، موکبداران نیز همچنان در حال خدمترسانی به زائران بازگشته هستند. خادمانی که میگویند خدمت به زائران سیدالشهدا (ع) برای آنان افتخاری بزرگ است و پایان اربعین، دلتنگی برای این توفیق را به همراه دارد.
در بخش حملونقل نیز ناوگان اتوبوسی و ریلی برای انتقال زائران به شهرهای مختلف کشور آماده خدمت است.زائران از فراهم بودن اتوبوس و سهولت جابهجایی ابراز رضایت میکنند.
مدیرکل راهآهن جنوب نیز با اشاره به تداوم خدمات ریلی گفت: تاکنون ۱۲۴ هزار و ۶۴۶ زائر از طریق قطار بهصورت رایگان از شلمچه به خرمشهر منتقل شدهاند و این خدمات تا پایان موج بازگشت زائران ادامه خواهد داشت.
مرز شلمچه امسال نیز با ثبت حجم بالای تردد، پس از مهران دومین مرز پرتردد کشور در ایام اربعین بود؛ مرزی که این روزها روایتگر پایان سفری معنوی و آغاز بازگشت زائران به خانههایشان است.