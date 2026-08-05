فرمانده انتظامی بندرانزلی از دستگیری ۲ نفر از ارازل و اوباش سابقه دار که سبب سلب آسایش و آرامش شهروندان شده بودند، در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ امیر وهاب زاده گفت: در پی گزارشی مبنی بر اینکه ۲ نفر اراذل و اوباش در شهرستان بندرانزلی با به راه انداختن نزاع و درگیری و ایجاد رعب و وحشت، سبب سلب آسایش و امنیت شهروندان شده بود، ماموران پلیس با بازبینی دوربین‌های محل درگیری و تحقیقات موفق شدند هویت متهمان شناسایی کردند.

وی با بیان اینکه این اشرار سابقه دار با استفاده از سلاح سرد (قمه) و ضرب و جرح عمدی، از شهروندان خفت گیری می‌کردند، افزود: متهمان ۴۳ و ۴۰ ساله بعد از ارتکاب جرم از محل متواری شده بودند که پس از هماهنگی قضائی و شناسایی محل اختفاء آنان، از سوی ماموران پلیس امنیت عمومی بندرانزلی در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی بندرانزلی، با اشاره به اینکه این افراد انواع سابقه کیفری مانند ایجاد مزاحمت، تجاوز به عنف، خفت گیری و مشارکت در درگیری مسلحانه داشتند، گفت: از متهمان ۲ قبضه قمه و چاقو کشف و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ وهاب زاده تاکید کرد: پلیس با قدرت و اشراف کامل، با هرگونه ایجاد ناامنی و قدرت‌نمایی اراذل و اوباش مقابله می‌کند تا امنیت و آرامش شهروندان تامین شود.