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همزمان با تکمیل طرحهای راهسازی در جنوب استان، ۳۰ کیلومتر راه در محورهای مهم و کریدور شمال - جنوب با سرمایهگذاری بیش از ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، استاندار سیستان و بلوچستان در آئین افتتاح این محورهای مهم گفت: در راستای توسعه زیرساختهای حملونقل و تقویت کریدورهای ترانزیتی، ۲۰ کیلومتر از محور چابهار - نیکشهر - ایرانشهر و ۱۰ کیلومتر از محور چهارراه پایانه تا پلیسراه چابهار به بهرهبرداری رسیده است.
منصور بیجار افزود: برای اجرای ۲۰ کیلومتر راه در محور چابهار - نیکشهر - ایرانشهر بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری شده است که این طرح شامل سه قطعه اجرایی به طولهای ۳.۵، ۵ و ۱۲ کیلومتر است.
وی افزود: اجرای این طرحها با احداث ۶۰ دستگاه پل، بیش از یک میلیون و ۲۵۱ هزار مترمکعب عملیات خاکی، ۲۶۳ متر ابنیه فنی و ۵۷ هزار تن آسفالت همراه بوده است.
استاندار سیستان و بلوچستان: همچنین ۱۰ کیلومتر از محور چهارراه پایانه تا پلیسراه چابهار با اعتباری بالغ بر یک هزار میلیارد تومان به بهرهبرداری رسیده است.
بیجار گفت: این طرح در چهار سال اجرا شده و شامل ۹ دستگاه پل، ۵۴ متر ابنیه فنی، ۵۲۶ هزار مترمکعب عملیات خاکی و ۱۷ هزار و ۲۰۰ تن آسفالت است.
وی با تأکید بر اهمیت توسعه راههای جنوب استان خاطرنشان کرد: تکمیل این طرحها نقش مؤثری در افزایش ایمنی تردد، تسهیل دسترسی به بندر چابهار، ارتقای ظرفیت حملونقل کالا و تقویت کریدور ترانزیتی شمال - جنوب خواهد داشت.