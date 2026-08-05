در ارزیابی عملکرد مدیران ارشد قضایی کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین سعید جزائی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی به عنوان «رئیس کل نمونه کشوری» معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ قوه قضائیه در ارزیابی عملکرد مدیران ارشد قضایی کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین سعید جزائی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی را به عنوان «رئیس کل نمونه کشوری» معرفی کرد.

غلامرضا ملک محمدی معاون قضایی رئیس کل و معاون فناوری و برنامه ریزی دادگستری کل استان مرکزی در تشریح این انتخاب، گفت: این موفقیت، پیش از آنکه یک دستاورد فردی باشد، بازتابی از تلاش‌های بی‌وقفه و هم‌سویی تمامی ارکان دادگستری استان مرکزی است. وی تصریح کرد: عنوان رئیس کل نمونه، در واقع گواهی بر موفقیت و درخشش عدلیه استان است؛ مجموعه‌ای که در تمامی حوزه‌های قضایی، با هدف ارتقای خدمت رسانی و تسریع در روند اجرای عدالت گام برداشته‌اند.

تمرکز مدیریت ارشد استان بر سه رکن «سرمایه‌های انسانی»، «شفاف‌سازی روندها» و «بهبود کیفیت خدمات» است که ستون‌های اصلی این موفقیت بوده‌اند.

رسیدن به رتبه ملی، نقطه پایان نیست، بلکه نقطه شروعی برای مسئولیت‌های سنگین‌تر است. ما در حوزه برنامه‌ریزی، بر رصد مستمر شاخص‌های سال ۱۴۰۴ متمرکز شده‌ایم تا با شتابی بیشتر در مسیر کاهش دغدغه‌های مردم و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها حرکت کنیم تا عدالت نه تنها در گزارش‌های اداری، بلکه در تک‌تک پرونده‌ها به طور ملموس احساس شود.

این رتبه ملی، اعتبار استان مرکزی را در سطح کشور ارتقا بخشیده و نشان می‌دهد که این سیره و مشی مدیریتی می‌تواند الگویی برای سایر دادگستری‌های کشور در زمینه نوآوری‌های قضایی و تدابیر اجرایی باشد.

این دستاورد، گامی استوار در اثبات این نکته است که با مدیریت متعهد و نظارت دقیق، می‌توان پیچیده‌ترین چالش‌های قضایی را با بهره‌وری حداکثری و تکیه بر نیروی انسانی کارآمد مدیریت کرد.