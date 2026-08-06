مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان گفت: پیش رویداد جشنواره ملی آش ایرانی پس از ثبت نام در زنجان برای زنجانی‌ها برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ سید میکائیل موسوی روز چهارشنبه گفت: پیش رویداد جشنواره ملی آش ایرانی پس از ثبت نام در شهرستان زنجان برگزار می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان افزود: شرکت کنندگان زنجانی با مراجعه به https://share.google/rKRYd۴oxyg۲sbUYGM برای حضور در جشنواره آش امسال با یکدیگر رقابت می‌کنند. این مرحله از جشنواره طی چهار نوبت صبح و بعدازظهر در تاریخ‌های که پیامک خواهد شد برای زنجانی ها برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: پس از برگزاری رقابت‌های مرحله مقدماتی بین متقاضیان به ۱۰ شرکت‌کننده برتر زنجانی، غرفه طبخ آش‌های سنتی در جشنواره پیش رو اختصاص خواهد یافت.

جشنواره ملی آش، قدیمی‌ترین جشنواره غذای ایران است که همه‌ساله در شهر زنجان برگزار می‌گردد. در این جشنواره، اقوام مختلف ایرانی از نقاط مختلف این کشور اقدام به پخت آش و نمایش آن می‌کنند.