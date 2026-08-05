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استاندار یزد در نشست با معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه، ضمن بررسی ابعاد برگزاری همایش بینالمللی ایران و آفریقا به میزبانی یزد، خواستار پیگیری حقوقی تعرضات اخیر در مجامع جهانی و معرفی ظرفیتهای یزد به عنوان قطب گردشگری جنوب کشور به اعضای اکو شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، نشست دکتر محمدرضا بابایی استاندار یزد با دکتر کاظم غریبآبادی معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه با حضور دو تن از معاونان استاندار در تهران برگزار شد.
در این دیدار، توسعه دیپلماسی اقتصادی، بهرهگیری از ظرفیتهای بینالمللی برای رونق گردشگری و پیگیری مطالبات حقوقی و استانی در سطح جهانی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
محمدرضا بابایی در این نشست با اشاره به برنامهریزیهای صورتگرفته برای گسترش روابط تجاری استان یزد اظهار داشت: یزد به زودی میزبان همایش بینالمللی ایران و آفریقا با حضور مهمانان و هیئتهای خارجی خواهد بود تا ظرفیتهای عظیم اقتصادی استان یزد به بازارهای هدف معرفی شود.
وی با دعوت از معاون وزیر امور خارجه برای حضور در این رویداد اقتصادی افزود: انتظار داریم وزارت امور خارجه در زمینه تسهیل ارتباطات بینالمللی، مساعدت و همراهی لازم را با مدیریت استان یزد داشته باشد.
استاندار یزد در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه جهانی یزد اشاره کرد و خطاب به معاون حقوقی وزارت خارجه گفت: با توجه به ثبت جهانی شهر تاریخی یزد در یونسکو، تقاضا داریم تخلفات بینالمللی و تعرضات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه این استان، از طریق مجامع حقوقی جهانی با قاطعیت بیشتری پیگیری و محکوم شود.
بابایی تصریح کرد: همچنین نیازمند استفاده از ظرفیت و حمایت نهادهای بینالمللی برای توسعه زیرساختهای گردشگری و معرفی بهتر این شهر تاریخی به جهانیان هستیم.
استاندار یزد، توسعه دیپلماسی گردشگری را از دیگر اولویتهای استان یزد برشمرد و یادآور شد: استان یزد به عنوان قطب گردشگری جنوب کشور، ظرفیتهای بینظیری برای میزبانی از گردشگران خارجی و به ویژه توسعه گردشگری سلامت دارد.
وی خواستار فعال شدن دیپلماسی اقتصادی در این حوزه شد و افزود: از دستگاه دیپلماسی انتظار میرود با اتخاذ راهکارهای مناسب، این ظرفیتهای کمنظیر را به کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) معرفی کند تا زمینه حضور و سفر شهروندان این کشورها به یزد بیش از پیش فراهم شود.
بابایی در پایان به موضوع حضور اتباع خارجی در استان یزد، اشاره و خاطرنشان کرد: هماکنون بیش از ۱۵۰ هزار نفر از اتباع در یزد سکونت دارند و از سرانهها و امکانات استانی استفاده میکنند؛ لذا از وزارت امور خارجه درخواست داریم تا ورود و مداخله جدی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد را برای تامین مایحتاج و حمایت مالی از زیرساختهای استان یزد را پیگیری کند.