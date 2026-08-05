به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از تارنمای «ان بی سی نیوز»، منابع آگاه می‌گویند پنتاگون در حال تدوین راهبرد هسته‌ای جدیدی برای آمریکا در صورت وقوع جنگی منطقه‌ای با چین یا روسیه است.

به گفته پنج منبع آگاه از این طرح، مقام ارشد سیاست‌گذاری وزارت دفاع آمریکا در حال تدوین راهبرد هسته‌ای جدیدی است ، که بر احتمال استفاده از سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکیِ کوتاه‌برد در صورت وقوع یک جنگ منطقه‌ای با چین یا روسیه تاکید دارد.

این راهبرد محرمانه، گزینه‌های هسته‌ای در اختیار فرمانده کل قوا را برای استفاده در شرایط بحرانی مشخص می‌کند.