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رئیس انجمن شرکتهای خدماتی شهرکهای صنعتی استان تهران گفت: به شدت مخالف تامین برق خورشیدی توسط واحدهای فعال در شهرکهای صنعتی هستیم و تجربه خوبی از همکاری با وزارت نیرو نداریم.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، سید سجاد هاشمی، افزود: به شدت مخالف تامین برق خورشیدی توسط واحدهای تولیدی فعال در شهرکهای صنعتی هستیم، برای مثال در شهرک صنعتی عباسآباد، ۴۰۰ مگاوات ظرفیت برق خریداری کرده و بابت آن به وزارت نیرو هزینه پرداخت کردهایم، اما در عمل تنها ۲۰۰ مگاوات برق تامین شده است و مابقی را این وزارتخانه به صنعتگران بدهکار است.
وی گفت: وقتی از صنعتگر خواسته میشود برای احداث نیروگاه خورشیدی یا سایر نیروگاههای تجدیدپذیر سرمایهگذاری کند، این سوال مطرح میشود که چه تضمینی وجود دارد فردا همین برق تولیدشده در اختیار او قرار گیرد
هاشمی افزود: هزینه تمام شده هر مگاوات برق برای یک واحد صنعتی حدود ۵۰ میلیارد تومان است و صنعتگران برای تامین ۴۰۰ مگاوات سرمایهگذاری کرده و هزینه آن را پرداخت کردهاند، اما برق مورد نیازشان در اختیار آنها قرار نگرفته است. در چنین شرایطی، وقتی از صنعتگر خواسته میشود برای احداث نیروگاه خورشیدی یا سایر نیروگاههای تجدیدپذیر سرمایهگذاری کند، این سوال مطرح میشود که چه تضمینی وجود دارد فردا همین برق تولیدشده در اختیار او قرار گیرد.
وی ادامه داد: صنعتگر زمانی که برای تولید برق تجدیدپذیر اقدام میکند، امکان استفاده مستقیم از برق تولیدشده را ندارد و باید آن را به شبکه تحویل دهد. در نهایت نیز شبکه توزیع برق این انرژی را دریافت میکند و صنعتگر همچنان با مسئله تامین برق مورد نیاز خود مواجه است.
وی با بیان این که صنعتگران برای ایجاد زیرساختهای اولیه در شهرکهای صنعتی هزینههای قابل توجهی پرداخت کردهاند، گفت: زمانی که از ما خواسته شد در شهرک صنعتی سرمایهگذاری کنیم، اعلام شد آب، گاز، تلفن، راههای دسترسی و برق مورد نیاز برای فعالیت واحدهای صنعتی فراهم خواهد شد. اما ما برای تامین برق، هزینه انشعاب، تجهیزات اندازهگیری، پست، ترانسفورماتور، خطوط انتقال، هزینه پیمانکار، سوخت نیروگاه، ترانزیت برق و سایر زیرساختها را پرداخت کردهایم. در حال حاضر هم بدون توجه به این که صنعتگر درگیر فعالیت اصلی خود است و باید روی تولید تمرکز کند، از او خواسته میشود تمام این سرمایهگذاریها را کنار بگذارد و دوباره برای تامین برق مورد نیاز خود سرمایهگذاری کند.
صنعتگر متولی تامین برق کشور نیست
هاشمی با تاکید بر این که صنعتگر متولی تامین برق کشور نیست، گفت: اگر وظیفه صنعتگر این است که خودش برای تامین برق مورد نیاز واحد تولیدیاش اقدام کند، فلسفه وجودی وزارت نیرو با این ساختار عریض و طویل چیست و چه مسئولیتی برعهده دارد.
رئیس انجمن شرکتهای خدماتی شهرکهای صنعتی استان تهران افزود: اگر یک روز پرداخت قبض برق با تاخیر مواجه شود، تولیدکننده با قطع برق مواجه میشود یا باید جریمه پرداخت کند و این چرخه ادامه پیدا میکند. وقتی برق تامین نمیشود، تولید متوقف یا محدود میشود و محصولات بهموقع به بازار عرضه نمیشود. در همین حال موعد پرداخت چکها، اقساط وام، حق بیمه و مالیات نیز فرا میرسد و به دلیل این که امکان پرداخت به موقع وجود ندارد، تولیدکننده مشمول جریمه میشود و در نهایت، محصول فعالیت به جای تولید کالا، تبدیل به جریمه و بدهی میشود.
وی اضافه کرد: وزیر نیرو نیز مدعی است که در حوزه انرژی خورشیدی ظرفیتهای جدیدی ایجاد شده است، اما مشخص نیست که این اقدامات چه نتیجهای داشته و چه میزان ظرفیت ایجادشده در اختیار صنایع قرار گرفته است
هاشمی با اشاره به اظهارات مسئولان درباره جلوگیری از قطع برق صنایع گفت: رئیسجمهور اعلام میکند که برق صنایع قطع نخواهد شد، اما در عمل صنعتگران همچنان با محدودیت و قطعی برق مواجه هستند. وزیر نیرو نیز مدعی است که در حوزه انرژی خورشیدی ظرفیتهای جدیدی ایجاد شده است، اما مشخص نیست که این اقدامات چه نتیجهای داشته و چه میزان ظرفیت ایجادشده در اختیار صنایع قرار گرفته است.
هاشمی گفت: امسال شرایط حتی از سال گذشته نیز دشوارتر شده و محدودیتهای برق فشار بیشتری به واحدهای تولیدی وارد کرده است. این وضعیت نه تنها روند تولید را مختل میکند، بلکه باعث افزایش هزینههای تولید، تاخیر در تحویل محصولات، افزایش بدهی و کاهش توان رقابتی واحدهای صنعتی میشود.