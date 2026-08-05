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ارتش رژیم اشغالگر برای ساکنان روستای منصوری در حومه شهرستان صور در جنوب غرب لبنان هشدار تخلیه صادر کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، رژیم صهیونیستی بدون اشاره به نقضهای آتش بس پی در پی خود، حزب الله را به نقض آتش بس متهم کرده و بر همین اساس اعلام کرد علیه حزب الله در این روستا دست به اقداماتی خواهد زد.
تهدید علیه این منطقه همزمان با دور هفتم مذاکرات دولت لبنان با رژیم صهیونیستی در سفارت آمریکا در رم پایتخت ایتالیا صورت میگیرد.
مذاکراتی که از همان ابتدا با مخالفت گروههای مقاومت، ملی و سیاسی مواجه شد چرا که آنها آن را مغایر با قانون اساسی و اجماع طائفهای و بدون اتکا به پشتوانه قدرت مردم و مقاومت میدانند.
دولت لبنان با وجود نقضهای ادامه دار آتش بس از سوی صهیونیست ها، همچنان مذاکرات را عامل اصلی در توقف نقض آتش بس خروج اشغالگران و همچنین بازگشت آوارگان میداند این در حالیست که به اذعان وزیر جنگ صهیونیستی ۲۴ روستای جنوب در پی حملات و تخریب ها، از بین رفته است.
کاتس و نتانیاهو بر خلاف دولت لبنان بارها گفتهاند که قصدی برای عقب نشینی ندارند.