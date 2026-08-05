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رئیس پلیس راه خوزستان با اشاره به آمادگی کامل نیروهای پلیس و دستگاههای امدادی در محورهای استان، از زائران اربعین خواست با استراحت کافی و رعایت قوانین، بازگشتی ایمن را رقم بزنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سرهنگ حسنوند، رئیس پلیس راه خوزستان، از آمادگی کامل پلیس راه برای مدیریت تردد زائران اربعین در محورهای استان خبر داد.
وی با اشاره به استقرار و آمادهباش صددرصدی نیروهای پلیس، یگانهای انتظامی، امنیتی، ترافیکی و نیروهای پشتیبان در مسیرهای مواصلاتی گفت: همه ظرفیتها برای تسهیل تردد و تأمین امنیت زائران و مسافران بهکار گرفته شده و همکاران پلیس بهصورت شبانهروزی در محورهای استان حضور دارند.
رئیس پلیس راه خوزستان با بیان اینکه بخش قابل توجهی از تصادفات در ایام بازگشت ناشی از خستگی و خوابآلودگی رانندگان است، از زائران خواست پیش از آغاز سفر استراحت کافی داشته باشند و از رانندگی در حالت خستگی خودداری کنند.
سرهنگ حسنوند تأکید کرد: رانندگان با توجه کامل به مسیر، از استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی پرهیز کنند و پیش از حرکت، سلامت فنی خودرو بهویژه سیستم روشنایی، ترمز و فرمان را بررسی کنند تا سفری ایمن برای خود و دیگران رقم بزنند.