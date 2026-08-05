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نمایندگان ایران در روز پایانی رقابتهای جهانی هانمادانگ ۲۰۲۶ در سئول کرهجنوبی، با کسب ۹ نشان رنگارنگ، تعداد مدالهای کشورمان را به ۲۶ رساندند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای جهانی هانمادانگ ۲۰۲۶ که از ۱۰ مرداد به میزبانی کوکیوان، خانه جهانی تکواندو، در شهر سئول کرهجنوبی آغاز شده است، امروز با برگزاری رقابتهای نهایی در بخشهای مختلف به پایان رسید.
تیم ایران با ۲۴ ورزشکار در این دوره از مسابقات حضور داشت. سرپرستی تیم کشورمان را استاد محمدامین نامجو بر عهده داشت و استاد جلال اقدم نیز به عنوان مربی، ملیپوشان ایران را همراهی کرد.
در روز پایانی این مسابقات، نمایندگان ایران موفق به کسب ۹ نشان شامل ۳ طلا، ۳ نقره و ۳ برنز شدند.
مدالهای طلای ایران توسط پوریا سرداریان در آیتم تیو یوپچاگی، عارفه پورشمسی در آیتم پالکیوکپا و شکیبا سلطانی در آیتم تیو یوپچاگی به دست آمد.
همچنین ثمین باقری در آیتم تیو یوپچاگی، ملیحه اسدی در آیتم پالکیوکپا و لیلا کشاورزی در آیتم شکستن چند جهت به مدال نقره رسیدند.
در ادامه نیز میعاد جاوید در آیتم شکستن چند جهت و زهرا سلیم شیرازینژاد در آیتمهای پالکیوکپا و تیو یوپچاگی موفق به کسب سه مدال برنز شدند.
با احتساب مدالهای کسب شده در روزهای سوم، چهارم و پایانی، نمایندگان ایران رقابتهای جهانی هانمادانگ ۲۰۲۶ را با مجموع ۲۶ مدال رنگارنگ به پایان رساندند.