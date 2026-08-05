حمایت معیشتی از ۳۶۰ خانواده زندانی در نیشابور
بیش از ۳۶۰ بسته معیشتی میان خانواده های تحت پوشش انجمن حمایت از زندانیان نیشابور توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، رئیس انجمن حمایت از زندانیان نیشابور گفت: با هدف حمایت از خانواده های زندانیان و کمک به تأمین بخش از نیازمندی های معیشتی آنان، ۳۶۰ بسته معیشتی در بین خانواده های تحت پوشش انجمن حمایت از زندانیان نیشابور توزیع شد.
احمد گلستانی افزود: بسته های اهدایی شامل اقلام ضروری غذایی از جمله برنج، ماکارونی، روغن، مرغ و دیگر محصولات پروتئینی است که ارزش هر بسته حدود ۳ میلیون تومان برآورد می شود.
وی با اشاره به گستردگی خدمات این مجموعه گفت: هم اکنون ۷۷۵ خانواده تحت حمایت این انجمن قرار دارند و خدمات حمایتی مختلفی برای آنان ارائه می شود.
گلستانی گفت: فعالیت های انجمن تنها به کمک های معیشتی و توزیع بسته های غذایی محدود نمی شود، بلکه در مناسبت های مختلف، اقلام مورد نیاز خانواده ها از جمله لوازم تحریر و پوشاک را برای دانش آموزان تهیه و در میان آنان توزیع می کند.
وی عنوان کرد: در یک سال گذشته، تعداد ۳۴۷ نفر از اعضای خانواده های زندانیان نیشابوری برای دریافت وام خوداشتغالی به بانک معرفی شدتد و مجموعا مبلغ ۱۹ میلیارد تومان تسهیلات مدت دار و قرض الحسنه دریافت کردند.
گلستانی ادامه داد: در سال گذشته درآمد پایدار انجمن حمایت از زندانیان نیشابور در قالب فعالیت های اقتصادی، حدود ۳ میلیارد تومان و مجموع کمک های نقدی مردمی نیز به این انجمن، حدود ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بوده است.
وی گفت: برگزاری کلاس های آموزشی، مهارت های زنذگی، پیشگیری از آسیب های اجتماعی و بیماری های سخت، اعتیاد، طلاق، مشاوره تحصیلی و غیرتحصیلی فرزندان بهصورت انفرادی و گروهی و همچنین تامین شغل برای خانواده ها در واحدهای اقتصادی انجمن و سایر سازمان های مردم نهاد و حتی دولتی به تعداد ۱۴۲نفر، از دیگر اقدامات انجام شده در یک سال گذشته است.
گلستانی خاطرنشان کرد: ادامه یافتن این اقدامات نیازمند مشارکت خیران، نهادهای حمایتی و افراد نیکوکار است تا بتوان خدمات گسترده تری به خانواده های نیازمند ارائه کرد.