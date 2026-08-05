مستند «زندگی پنهان پارک جنگلی» با نگاهی به حیات پنهان جانوران و اکوسیستم یک پارک جنگلی در انگلستان، امشب ساعت ۲۳ از شبکه مستند سیما روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این مستند مخاطبان را به دل یک پارک جنگلی سرسبز در کشور انگلستان می‌برد؛ جایی که در نگاه نخست آرام و خاموش به نظر می‌رسد، اما در پس این سکون، دنیایی پویا و سرشار از حیات در جریان است.

«زندگی پنهان پارک جنگلی» با بهره‌گیری از تصاویر چشم‌نواز و روایت‌های مستند، به معرفی گونه‌های مختلف جانوری و گیاهی، روابط پیچیده میان آنها و نقش این زیست‌بوم در حفظ تنوع زیستی می‌پردازد و جلوه‌هایی کمتر دیده‌شده از طبیعت را به تصویر می‌کشد.

این مستند امشب ساعت ۲۳ از شبکه مستند سیما پخش می‌شود و بازپخش آن نیز روز بعد ساعت ۱۴ خواهد بود.