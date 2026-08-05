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مدیرکل مدیریت بحران استان یزد، با هشدار نسبت به آسیبپذیری مراکز دانشگاهی، خواستار ارزیابی فنی و ارتقای سطح ایمنی در دانشگاهها، آزمایشگاهها و خوابگاههای دانشجویی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، بالاکتفی، با هشدار نسبت به آسیبپذیری مراکز دانشگاهی، خواستار ارزیابی فنی و ارتقای سطح ایمنی در دانشگاهها، آزمایشگاهها و خوابگاههای دانشجویی شد.
وی در ادامه ضمن تأکید بر ضرورت اقدامات پیشگیرانه با هدف صیانت از جان و سلامت دانشجویان، اساتید و کارکنان، همچنین حفاظت از زیرساختهای ملی، با استناد از قانون مدیریت بحران کشور، برنامه استانی کاهش خطر حوادث و سوانح و طرح عملیاتی ابلاغی مدیریت بحران در خصوص آتشسوزیهای گسترده، از تمامی واحدهای دانشگاهی، دانشکدهها و مراکز تابعه خواست تا برنامه ارزیابی فنی و ایمنسازی محیطهای آموزشی و اقامتی دانشجویی را با اولویت در دستور کار قرار داده و مانورهای آمادگی در این زمینه را برگزار کنند.
مدیرکل مدیریت بحران استان یزد، هدف از این طرح را پیشگیری از بروز حوادث ناگوار در اماکن پرتردد آموزشی و خوابگاهی عنوان کرد.