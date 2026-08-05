در آستانه اعزام کاروان ورزشی کشورمان به بازی‌های آسیایی سفیر ژاپن با رئیس کمیته ملی المپیک برای تسهیل اعزام ورزشکاران ایران به ژاپن دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رئیس کمیته ملی المپیک بازی‌های آسیایی ناگویا را به دلیل نداشتن دهکده واحد برای ورزشکاران و پراکندگی جغرافیایی محل اسکان، اتفاق نوینی دانست و از طرفی برای اعزام کاروان به ناگویا حمایت و هم کاری همه جانبه سفارت ژاپن را خواستار شد.

در ادامه هم سفیر ژاپن افزود: ما برای برگزاری بازی‌های آسیایی آماده‌ایم و در جریان هستم که بیش از ۳۰۰ ورزشکار ایرانی به ناگویا اعزام می‌شوند که یکی از پرجمعیت‌ترین کاروان‌های اعزامی است.