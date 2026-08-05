به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم والیبال زیر ۱۷ سال پسران ایران که خود را برای حضور در دومین دوره رقابت‌های قهرمانی جهان در دوحه قطر آماده می‌کند، اردوی نهایی خود را با حضور ۱۴ بازیکن برگزار خواهد کرد.

بر اساس اعلام کادر فنی، بازیکنان دعوت‌شده به این اردو باید ۱۶ مرداد خود را در خوابگاه شماره ۲ مجموعه ورزشی آزادی معرفی کنند تا تمرینات این مرحله از ۱۷ مرداد آغاز شود.

این اردو آخرین مرحله آماده‌سازی تیم والیبال زیر ۱۷ سال پیش از حضور در مسابقات قهرمانی جهان است و ملی‌پوشان ایران پس از پایان این مرحله، از محل اردو عازم دوحه قطر محل برگزاری این رقابت‌ها خواهند شد.

اسامی بازیکنان دعوت‌شده به اردوی نهایی تیم والیبال زیر ۱۷ سال پسران ایران به شرح زیر است:

آیدین پوزش، سینا حضرتی، آکام ابراهیم‌نژاد، سید امیررضا میرحسینی، آژوان نمازی، آرش اشرفی، حمزه آقچه‌لی، امیررضا فرامرزی، منیب شیخ، محمدرضا زیبایی، سینا احمدی، پارسا مقصودی، رادان صالحی و یاسین اسدی‌زاده.

در این اردو مصطفی رضایی به عنوان سرپرست، آرش صادقیانی به عنوان سرمربی، حسین وزیری به عنوان مشاور فنی، وحید صادقی، حسام‌الدین ناییجی، اصغر نجفی، جواد رضایی‌نصر و حمید احمدی به عنوان مربی، امیر صمیمی و علیرضا بهاری به عنوان آنالیزور، مهدی اسدی به عنوان تراپیست، محمد محمدپناه به عنوان بدنساز، هادی صفری به عنوان روان‌شناس و شروین عمرانی به عنوان ماساژور، اعضای کادر فنی تیم والیبال زیر ۱۷ سال ایران را تشکیل می‌دهند.

دومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی پسران زیر ۱۷ سال جهان از ۲۸ مرداد تا هفتم شهریور ۱۴۰۵ به میزبانی دوحه قطر برگزار می‌شود و تیم ایران در مرحله مقدماتی این رقابت‌ها با تیم‌های برزیل، بلغارستان و ژاپن در گروه E هم‌گروه است.