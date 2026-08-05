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رقابتهای کشتی فرنگی پیشکسوتان قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی با نایب قهرمانی مازندران به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رقابتهای کشتی فرنگی پیشکسوتان قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی ۱۰ تا ۱۲ مرداد در استان قزوین برگزار شد.
در این رقابتها تیم تهران به مقام قهرمانی رسید، مازندران عنوان نایب قهرمانی را از آن خود کرد و لرستان بر سکوی سوم ایستاد.
رده بندی تیمی در پایان مسابقات ۵ گروه (جمع گروهها) به شرح زیر است:
۱- تهران ۳۸۷ امتیاز ۲ - مازندران ۲۷۶ امتیاز ۳- لرستان ۲۴۹ امتیاز
رده بندی انفرادی:
گروه A:
وزن ۶۲ کیلوگرم: ۱- هامون نجفی (گیلان) ۲- کیوان رحمتی (لرستان) ۳- میلاد واثقیکمال (تهران) و ناصر عبداللهی (سهمیه گیلان)
وزن ۷۰ کیلوگرم: ۱- حسین علویبستی (تهران) ۲- فرشاد مرادی (کرمانشاه) ۳- حسین صفری (سهمیه قزوین) و حسین میرزایی (گیلان)
وزن ۷۸ کیلوگرم: ۱- سیاوش دوستاریان (لرستان) ۲- حمزه رحیمی (کرمانشاه) ۳- سجاد خوشکار (سهمیه گیلان) و صفر بسحاق (اصفهان)
وزن ۸۸ کیلوگرم: ۱- سعید سیاهپشتخاجک (تهران) ۲- ایمان احتشام (خراسان رضوی) ۳- بهنام بگلی (اصفهان) و رضا مهررضا (لرستان)
وزن ۱۰۰ کیلوگرم: ۱- میثم ترکمان (تهران) ۲- رضا رضایی (مازندران) ۳- محمد ریاحیدهگردی (چهارمحال و بختیاری) و اکبر صابری (مرکزی)
وزن ۱۳۰ کیلوگرم: ۱- علیعلییاری فیضآبادی (تهران) ۲- محمدجواد دهقان (گیلان) ۳- مهدی نصرتی (گلستان) و بهروز کرمیملکشاه (مازندران)
گروه B:
وزن ۶۲ کیلوگرم: ۱- رامین داداشیخانقاه (تهران) ۲- حمید کاظمی (قزوین) ۳- سیدجلال حسینی (قزوین) و سجاد وفایی (لرستان)
وزن ۷۰ کیلوگرم: ۱- مهدی چگنی (سهمیه لرستان) ۲- مصطفی سعادتبخش (البرز) ۳- صمد بلورانی (لرستان) و فواد بروجردی (کردستان)
وزن ۷۸ کیلوگرم: ۱- امیر فرودی (کردستان) ۲- مهدی پژوند (مازندران) ۳- محسن مبینی (خوزستان) و میرقاسم موسوی (آذربایجان شرقی)
وزن ۸۸ کیلوگرم: ۱- اصغر قمی (مازندران) ۲- علیرضا بلبلآبادی (توابع) ۳- مسعود رشیدیان (خراسان رضوی) و مهدی طاهرخانی (قزوین)
وزن ۱۰۰ کیلوگرم: ۱- داوود هداوند (تهران) ۲- مهدی حسینی (کرمانشاه) ۳- سعید مرادیظلمآبادی (البرز) و صلاح نوری (سهمیه کردستان)
وزن ۱۳۰ کیلوگرم: ۱- میثم لشگری (کردستان) ۲- حمید کاظمی (مازندران) ۳- فاروق سلطانی (سهمیه کردستان) و محسن آقایی (اصفهان)
گروه C:
وزن ۶۲ کیلوگرم: ۱- مسعود فتحهبیگانه (کیش) ۲- محمدرضا حافظیزاده (خوزستان) ۳- محمدرضا مستعان (اردبیل) و علی فتحهارطه (مازندران)
وزن ۷۰ کیلوگرم: ۱- علیرضا چماچایی (اردبیل) ۲- علیرضا کتامی (مازندران) ۳- مهدی شوهانی (خوزستان) و عباس مالک (توابع)
وزن ۷۸ کیلوگرم: ۱- عباسعلی اسلامی (خوزستان) ۲- علیاصغر تهامی (ایلام) ۳- حسین عادل (توابع) و مهدی عبدالهی (قزوین)
وزن ۸۸ کیلوگرم: ۱- محمد خورا (خوزستان) ۲- عباس قربانیحکمآباد (آذربایجان شرقی) ۳- حسن طارزی (خراسان رضوی) و حمیدرضا عبدالهی (گیلان)
وزن ۱۰۰ کیلوگرم: ۱- محمدصادق خوشنودی (کردستان) ۲- حمید مهدیان (اصفهان) ۳- نعمت یوسفیان (مازندران) و هفت امیر (توابع)
وزن ۱۳۰ کیلوگرم: ۱- محمدرضا فولادوند (لرستان) ۲- محمد ارجمند (توابع) ۳- فیروز نذری (سهمیه لرستان) و عینالدین خورشیدیمصطفی (تهران)
گروه D:
وزن ۶۲ کیلوگرم: ۱- مجید بروجنی (چهارمحال و بختیاری) ۲- سید فرشید حسینیاکبر (قزوین) ۳- علیرضا رضوانی (تهران) و محمدی کافهچی (همدان)
وزن ۷۰ کیلوگرم: ۱- حسین نجفیپور (تهران) ۲- فرخ هدایی (خوزستان) ۳- هادی پیرموسایی ابراهیمی (گیلان) و علی پرویزیجوهر (کرمانشاه)
وزن ۷۸ کیلوگرم: ۱- علیرضا ارجمند (خراسان رضوی) ۲- سهراب شفیعان (لرستان) ۳- کیومرث محمدیجان (مازندران) و محمد رحیمی ماربره (تهران)
وزن ۸۸ کیلوگرم: ۱- حمید فرهادی (مرکزی) ۲- احدرضا اسکندر بیگناء (گیلان) ۳- نصرالله هاشمیان (ایلام) و مصطفی احمدی (کرمانشاه)
وزن ۱۰۰ کیلوگرم: ۱- بهروز جمشیدی (چهارمحال و بختیاری) ۲- جعفر درشتی (تهران) ۳- نادر ناظری (لرستان) و شهرام گودرزی (خوزستان)
وزن ۱۳۰ کیلوگرم: ۱- بهاالدین کریمزاده (کردستان) ۲- محسن عبداوند غلامحسین (مرکزی) ۳- احمد مهندسی (فارس) و رضا شیرانی (اصفهان)
گروه E:
وزن ۶۲ کیلوگرم: ۱- علیرضا شریفی (اصفهان) ۲- حمیدرضا تاجور (خراسان رضوی) ۳- علیاصغر حسوند (لرستان)
وزن ۷۰ کیلوگرم: ۱- سیدمهرداد کاظمی (خراسان رضوی) ۲- رحمان صادقی (مازندران) ۳- سعید ربیع (اردبیل) و مجتبی حسنی (سهمیه مرکزی)
وزن ۷۸ کیلوگرم: ۱- سیفالله مامونی (کردستان) ۲- فلاح منیژه محمدی (لرستان) ۳- ایرج آبادی (کرمانشاه) و حسین سروی (فارس)
وزن ۸۸ کیلوگرم: ۱- سلیم لسانی (اردبیل) ۲- علیرضا مشهدی طالبیان (خراسان رضوی) ۳- رجب ابراهیمپور (مازندران) و بهنام هالویی (توابع)
وزن ۱۰۰ کیلوگرم: ۱- مقدم جهاندگیر نژاد (کردستان) ۲- باک میرباق ستوده (خوزستان) ۳- چنگیز پیشگاههی (البرز) و شیخفرزاد نژاد (خراسان رضوی)
وزن ۱۳۰ کیلوگرم: ۱- شعبه حسین ارژان (تهران) ۲- حمیدرضا اعلاوی (توابع) ۳- نیاعلی مرادی (لرستان)