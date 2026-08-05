پخش زنده
امروز: -
استاندار خوزستان از آمادگی کامل برای تسهیل بازگشت زائران اربعین از مرز شلمچه خبر داد و گفت :خدماترسانی تا بازگشت آخرین زائر ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان،شلمچه، دومین گذرگاه عاشقانه اربعین حسینی، این روزها میزبان زائرانی است که پس از زیارت حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، راه بازگشت به میهن را در پیش گرفتهاند.
همزمان با آغاز موج بازگشت زائران، استاندار خوزستان با حضور در مرز بینالمللی شلمچه، از روند خدمترسانی و تمهیدات پیشبینیشده برای تسهیل بازگشت زائران بازدید کرد.
محمدرضا موالیزاده در این بازدید با اشاره به آمادگی کامل دستگاههای اجرایی استان گفت: انتقال زائران از مرز شلمچه به خرمشهر با استفاده از ظرفیت حملونقل جادهای و ریلی انجام میشود و این خدمات در این مسیر بهصورت رایگان ارائه میشود تا زائران پس از آن به نقاط مختلف کشور اعزام شوند.
وی افزود: تمام تمهیدات لازم برای رسیدگی به زائران در بخشهای مختلف از جمله بهداشت و درمان، حملونقل، پارکینگ و سایر خدمات پشتیبانی فراهم شده است و تا زمانی که حتی یک زائر در مرز حضور داشته باشد، هیچیک از این امکانات جمعآوری نخواهد شد.
استاندار خوزستان با بیان اینکه همه ظرفیتهای استان برای خدمت به زائران بسیج شده است، ادامه داد: خوشبختانه با مدیریت ستاد اربعین و همکاری دستگاههای اجرایی، نظامی، انتظامی، امنیتی و خدماتی، بازگشت زائران با امنیت، آرامش و روانی مطلوب در حال انجام است.
موالیزاده تأکید کرد: خدمترسانی در مرز شلمچه تا پایان بازگشت آخرین زائر ادامه خواهد داشت و تمامی دستگاههای مسئول تا پایان عملیات اربعین در کنار زائران خواهند بود.