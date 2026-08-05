حاجیه‌خانم ربابه فلاح‌زاده، مادر شهیدان آدمی که عمر خود را وقف تربیت فرزندانی مؤمن و خدمت به انقلاب اسلامی کرده بود، از مادران ماندگار و الگو‌های صبر و استقامت در استان یزد به شمار می‌رفت، بانویی که آرزوی دیدار با رهبر شهید انقلاب را محقق کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حاجیه‌خانم ربابه فلاح‌زاده، مادر شهیدان حسین، محمد و عبدالرحمن آدمی، چند روز پیش پس از سال‌ها تحمل رنج فراق فرزندانش، دعوت حق را لبیک گفت و به فرزندان شهیدش پیوست.این مادر بزرگوار، همه زندگی خود را وقف تربیت فرزندانی مؤمن، انقلابی و فداکار کرد و با تقدیم سه فرزند در راه دفاع از اسلام و میهن، نام خود را در شمار مادران پرافتخار انقلاب اسلامی ثبت کرد.

یکی از آرزو‌های دیرینه این بانوی مقاوم، دیدار با رهبر معظم انقلاب اسلامی بود؛ آرزویی که در دی‌ماه سال ۱۳۸۶ و هم‌زمان با سفر رهبر شهید انقلاب به استان یزد محقق شد و معظم‌له با حاجیه‌خانم فلاح‌زاده دیدار و گفت‌و‌گو کردند.چند سال بعد نیز این مادر شهیدان، به دعوت رهبر معظم انقلاب، بار دیگر توفیق دیدار با ایشان را یافت؛ دیداری که از خاطرات ماندگار زندگی این بانوی صبور و ولایتمدار به شمار می‌رفت.

حاجیه‌خانم ربابه فلاح‌زاده، نماد ایثار، صبر و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی بود و یاد و خاطره او در کنار فرزندان شهیدش، همواره در حافظه مردم قدرشناس ایران اسلامی زنده خواهد ماند.

شهید سرباز عبدالرحمن آدمی در ۲۷ دی ماه سال ۵۹ در جبهه هویزه، شهید فرهنگی حسین آدمی در اولین روز فروردین ماه سال ۶۱ در شوش و در عملیات فتح المبین و شهید معلم محمد آدمی ۲۷ اسفندماه سال ۶۲ در جبهه طلاییه به فیض شهادت نائل آمدند.