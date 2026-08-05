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مستند «راز هرمز» با روایتی از راهبردها و تدابیر رهبر شهید انقلاب درباره تنگه هرمز و نقش شهید امیر دریابان علی شمخانی در این عرصه، امروز ساعت ۱۸:۳۰ از شبکه مستند سیما روی آنتن میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این مستند به روایت راهبردها و تدابیر رهبر شهید انقلاب، حضرت آیتالله خامنهای (قدسالله نفسه الزکیه)، در موضوع تنگه هرمز میپردازد و نقش و اقدامات شهید امیر دریابان علی شمخانی را در صیانت از منافع ملی و امنیت این آبراه راهبردی به تصویر میکشد.
«راز هرمز» با بهرهگیری از روایتهای مستند، اسناد و تحلیلهای مرتبط، ابعاد مختلف اهمیت ژئوپلیتیکی تنگه هرمز، جایگاه آن در معادلات منطقهای و بینالمللی و تلاشهای انجامشده برای حفظ امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران را برای مخاطبان تشریح میکند.
علاقهمندان میتوانند این مستند را امروز ساعت ۱۸:۳۰ از شبکه مستند سیما تماشا کنند.
بازپخش این برنامه نیز روز بعد ساعت ۱۵ از همین شبکه خواهد بود.