مستند «راز هرمز» با روایتی از راهبرد‌ها و تدابیر رهبر شهید انقلاب درباره تنگه هرمز و نقش شهید امیر دریابان علی شمخانی در این عرصه، امروز ساعت ۱۸:۳۰ از شبکه مستند سیما روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این مستند به روایت راهبرد‌ها و تدابیر رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (قدس‌الله نفسه الزکیه)، در موضوع تنگه هرمز می‌پردازد و نقش و اقدامات شهید امیر دریابان علی شمخانی را در صیانت از منافع ملی و امنیت این آبراه راهبردی به تصویر می‌کشد.

«راز هرمز» با بهره‌گیری از روایت‌های مستند، اسناد و تحلیل‌های مرتبط، ابعاد مختلف اهمیت ژئوپلیتیکی تنگه هرمز، جایگاه آن در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی و تلاش‌های انجام‌شده برای حفظ امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران را برای مخاطبان تشریح می‌کند.

علاقه‌مندان می‌توانند این مستند را امروز ساعت ۱۸:۳۰ از شبکه مستند سیما تماشا کنند.

بازپخش این برنامه نیز روز بعد ساعت ۱۵ از همین شبکه خواهد بود.