سطح آب رودخانه‌های آلمان به پایین‌ترین حد در تاریخ ثبت شده، رسید.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از آناتولی، بر اساس گزارش روز چهارشنبه شبکه آ. اِر. د ARD، سطح آب رودخانه‌های آلمان همچنان در حال کاهش است و در برخی مناطق به پایین‌ترین میزان ثبت شده در تاریخ رسیده است. تداوم موج گرما و کمبود بارندگی نیز احتمال وخیم‌تر شدن این وضعیت را افزایش داده است.

سطح آب در بسیاری از مناطق آلمان به شدت پایین است و تقریباً هر روز رکورد‌های جدیدی از کمترین سطح آب ثبت می‌شود.

در ایستگاه اندازه‌گیری کائوب (Kaub) در رودخانه راین، بین شهر‌های ماینتس و کوبلنز در جنوب غرب آلمان، ارتفاع آب تنها ۲۴ سانتی‌متر (۹٫۴ اینچ) اندازه‌گیری شد؛ یعنی یک سانتیمتر کمتر از رکورد قبلی که در سال ۲۰۱۸ ثبت شده بود. این اطلاعات بر اساس داده‌های اداره فدرال آبراه‌ها و کشتیرانی آلمان منتشر شده است.

در این روز همچنین، سطح آب رودخانه راین در شهر‌های کلن و دویسبورگ نیز از رکورد‌های حداقل قبلی پایین‌تر بود. در دوسلدورف نیز سطح آب با پایین‌ترین رکورد ثبت شده در سال ۲۰۱۸ برابری کرد.

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد: به دلیل ادامه کمبود بارش، سطح آب رودخانه راین در روز‌های آینده ممکن است باز هم کاهش یابد.

وضعیت در شهر ماگدبورگ در شرق آلمان نیز بحرانی است؛ جایی که سطح آب رودخانه اِلبه در ایستگاه ماگدبورگ-اشتروم بروکه (Magdeburg-Strombrücke) به ۴۵ سانتی‌متر (۱۷٫۷ اینچ) رسید که برابر با پایین‌ترین رکورد ثبت شده تاکنون است.

برآورد‌ها حاکی از آن است که تا روز جمعه، سطح آب این رودخانه ممکن است حتی تا ۴۰ سانتی‌متر نیز کاهش یابد.

مؤسسه فدرال هیدرولوژی آلمان اعلام کرد: سطح آب در بسیاری از مقاطع رودخانه‌های این کشور به طور غیرمعمولِ زودهنگام در سال جاری از آستانه «کم‌آبی» پایین‌تر رفته است.

همچنین بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی ایتالیتا (آنسا)، با هجوم موج جدید گرما به ایتالیا در روز چهارشنبه، ۲۷ شهر این کشور در بالاترین سطح هشدار گرما قرار گرفتند. همچنین گزارش‌هایی مبنی بر مرگ تعدادی از شهروندان در پی این گرمای طاقت فرسا منتشر شده است.

در حالی که روز چهارشنبه ۲۵ شهر در وضعیت هشدار قرمز قرار داشتند، پیش بینی می‌شود این تعداد در روز پنجشنبه به ۲۷ شهر افزایش یابد چرا که پیش بینی دمای بی سابقه، سلامت عمومی را با مخاطره جدی مواجه کرده است.

انتظار می‌رود دما در برخی مناطق ایتالیا از مرز ۴۰ درجه سانتی گراد فراتر رود و در طول آخر هفته نیز تنها کاهش جزئی مشاهده شود که دما را در محدوده ۳۶ تا ۳۹ درجه نگاه می‌دارد.

همزمان، نگرانی‌ها در مورد خشکسالی و آتش سوزی‌های جنگلی همچنان پابرجاست. گزارش‌ها از وقوع آتش سوزی در منطقه مارسیکا در ایالت آبروز خبر می‌دهند؛ همچنین آتش نشان‌ها همچنان در تلاش‌ هستند تا آتش سوزی گسترده‌ای را که از بعد از ظهر شنبه در منطقه کارست در نزدیکی تریسته شعله ور شده، مهار کنند.