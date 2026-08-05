به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان گفت: از مهمترین نتایج پیش بینی‌شده برای این طرح، کاهش چشمگیر حجم پسماند‌های نیازمند دفن است که می‌تواند با استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود در حوزه مدیریت پسماند، بهره‌وری این بخش را نیز افزایش دهد.

غلامرضا ساکتی با اشاره به اهداف زیست‌محیطی اجرای این طرح افزود: کاهش دفن پسماند و پیشگیری از آلودگی خاک از مهمترین مزایای احداث این واحد زباله‌سوز به شمار می‌رود و اجرای آن می‌تواند نقش مؤثری در کاهش پیامد‌های زیست محیطی ناشی از دفن زباله ایفا کند.

وی تولید انرژی تجدیدپذیر را از دیگر دستاورد‌های این طرح عنوان کرد و ادامه داد: در این طرح تلاش می‌شود از ظرفیت پسماند‌های شهری برای تولید انرژی استفاده و امکان بهره‌برداری مجدد از این منابع فراهم شود.

ساکتی با بیان اینکه عملیات اجرایی طرح از سال ۱۴۰۴ آغاز شده است، گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌ها تکمیل و بهره‌برداری از این طرح برای سال ۱۴۰۹ پیش‌بینی شده است.

وی اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح احداث واحد زباله‌سوز دوماژوله ۳۰۰ تنی را ۸۰ میلیون دلار اعلام کرد وگفت:این طرح با تکیه بر ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دنبال می‌شود.

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان در خصوص آخرین وضعیت اجرای طرح افزود:آگهی عمومی جذب سرمایه‌گذار از طریق سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شهرداری اصفهان در وبگاه مربوط منتشر شده و فراخوان رسمی سرمایه گذاری نیز اجرا شده است.

ساکتی گفت: با انتشار این فراخوان، فرآیند جذب سرمایه‌گذار وارد مرحله اجرایی شده و اقدامات لازم برای پیشبرد این طرح مطابق برنامه زمان‌بندی در حال پیشروی است.