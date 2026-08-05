مردم از آغاز مبعوث شدن، ۱۵۷ شب است که همدل و همصدا در تجمعات خیابان حاضر می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حماسه حضور مردم در میادین شهری از مرز ۱۵۷ شب گذشت و آنان همچنان از ادامه مسیر اقتدار و ایستادگی می‌گویند.

آنان بر این باورند دست برتر ایران در میدان نبرد و تنگه هرمز به اذعان اردوگاه دشمن، چون مقالات چاپ شده در مجله آمریکا برگرفته از هوشمندی ایرانیان و شطرنج بازی آنان در میدان نبرد است.

مردم زیاده خواهی دشمن را زمینه ساز بسته شدن دوباره تنگه هرمز و عقب نشینی ترامپ دانسته و پیامشان از میدان شهری به میدان نبرد همچنان حمایت از مقاومت و ایستادگی رزمندگان است.