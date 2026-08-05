ملی پوشان تیراندازی تفنگ و تپانچه کشورمان، نخستین بار در تاریخ تیراندازی ایران، با ملی پوشان چین اردوی مشترک برگزار می‌کنند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ملی پوشانی که قرار است در بازی‌های آسیایی ناگویا شرکت کنند جمعه (۱۶ مرداد) برای شرکت در اردوی آمادگی مشترک با چین به این کشور سفر می‌کنند.

جواد فروغی، وحید گل خندان، محمدرسول عفتی، هانیه رستمیان، سامیه یاسی و زینب طومانی در بخش تپانچه و همچنین امیرمحمد نکونام، هادی قره باغی، پوریا نوروزیان، شرمینه چهل امیرانی، نجمه خدمتی و فاطمه امینی هم در بخش تفنگ به این اردو اعزام می‌شوند.

ملی پوشان تیراندازی کشورمان در دو بخش تفنگ و تپانچه اواخر شهریور به بازی‌های آسیایی ناگویا اعزام خواهند شد.