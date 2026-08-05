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بابایی در آستانه فرارسیدن ۱۷ مردادماه و روز خبرنگار، ابلاغیه ویژهای را جهت تکریم شایسته و پاسداشت مقام اصحاب رسانه خطاب به تمامی دستگاههای اجرایی، فرمانداریها و شهرداریهای استان یزد صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد و بنابراعلام روابط عمومی استانداری یزد، محمدرضا بابایی استاندار یزد در آستانه فرارسیدن ۱۷ مردادماه و روز خبرنگار، ابلاغیه ویژهای را برای تکریم شایسته و پاسداشت مقام اصحاب رسانه خطاب به تمامی دستگاههای اجرایی، فرمانداریها و شهرداریهای استان یزد صادر کرد.
در این ابلاغیه، نقشآفرینی مؤثر جامعه خبری استان یزد در مسیر روشنگری، ارتقای آگاهی عمومی و تبیین دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی و «دولت وفاق ملی» در شرایط خطیر و حساس جنگ تحمیلی اخیر، رسالتی خطیر و شایسته تقدیر ارزیابی شده است.
بر این اساس، تمامی نهادهای اداری و اجرایی مستقر در استان یزد موظفاند ضمن احترام به استقلال حرفهای رسانهها و ارج نهادن به جایگاه پرسشگری و رسالت نظارتی آن ها، تعامل سازنده، پاسخگویی مستمر و شفافیت در ارائه اطلاعات را سرلوحه اقدامات خود قرار داده و منزلت تلاشگران این عرصه را به شکلی شایسته پاس بدارند.
در راستای اجرای این دستورالعمل، دستگاههای اجرایی استان یزد مکلفاند مستندات و گزارش اقدامات صورتگرفته با هدف نکوداشت روز خبرنگار را برای پایش و ثبت در کارنامه تعاملات رسانهای، به اداره کل روابط عمومی استانداری یزد ارائه کنند.