همزمان با افزایش دما و تداوم رطوبت هوا در خوزستان، کارشناسان حوزه سلامت بر رعایت توصیه‌های پیشگیرانه به‌ویژه برای گروه‌های پرخطر تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، جریانات جنوبی و مرطوب بار دیگر پدیده شرجی را به شهرهای مختلف خوزستان بازگردانده است؛ پدیده‌ای که بنا بر اعلام اداره‌کل هواشناسی استان تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.

سواحل، مناطق جنوبی، مرکزی و غربی خوزستان این روزها با افزایش رطوبت و مه رقیق مواجه هستند و رطوبت نسبی هوا امروز در آبادان و خرمشهر به ۶۷ درصد رسید.

در کنار افزایش رطوبت، گرمای شدید نیز همچنان بر بیشتر مناطق استان حاکم است؛ به‌طوری که فعالیت ادارات خوزستان امروز چهارشنبه به دلیل افزایش دما به‌صورت دورکاری انجام شد.

کارشناسان سلامت با اشاره به ماندگاری گرما و شرجی، از شهروندان خواستند از تردد غیرضروری در ساعات اوج گرما خودداری کنند، آب کافی بنوشند و برای پیشگیری از گرمازدگی، توصیه‌های بهداشتی را جدی بگیرند.

مراقبت از سالمندان، جلوگیری از خروج افراد پرخطر از منزل در ساعات گرم روز و استفاده از حوله یا پارچه مرطوب برای خنک کردن سر و بدن، از دیگر توصیه‌های ارائه‌شده برای کاهش خطر گرمازدگی است.