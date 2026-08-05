عملیات ریل‌گذاری طرح اتصال سبزوار به شبکه ریلی سراسری با نصب بیش از ۷ هزار تن ریل آغاز شد؛ طرحی که با تکمیل آن، این شهر به مسیرهای ریلی تهران، مشهد و دیگر نقاط کشور متصل می‌شود.

سبزوار یک گام به اتصال ریلی نزدیک‌تر شد، آغاز ریل‌گذاری در مسیر ۴۸ کیلومتری

سبزوار یک گام به اتصال ریلی نزدیک‌تر شد، آغاز ریل‌گذاری در مسیر ۴۸ کیلومتری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، هوشنگ بازوند معاون وزیر راه و شهرسازی در آیین آغاز عملیات ریل‌گذاری مسیر اتصال راه‌آهن سبزوار به شبکه ریلی کشور گفت: با آغاز نصب بیش از ۷ هزار و ۲۸۴ تن ریل در این مسیر، طرح وارد مرحله روسازی شده است.

وی افزود: این طرح ریلی که اکنون ۶۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، از طرح‌های مهم ریلی در استان خراسان رضوی به شمار می‌رود و با بهره‌برداری از آن، یکی از مراکز مهم جمعیتی، اقتصادی، صنعتی و کشاورزی منطقه به شبکه ریلی سراسری متصل خواهد شد.

بازوند با بیان اینکه طول این مسیر ریلی ۴۸ و نیم کیلومتر است، گفت: این خط به‌صورت یک‌خطه در حال اجراست و عملیات زیرسازی آن با ۹۸ و نیم درصد پیشرفت، زمینه آغاز مرحله روسازی و ریل‌گذاری را فراهم کرده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در مرحله روسازی این طرح، علاوه بر بیش از ۷ هزار تن ریل، بیش از ۱۰۰ هزار قطعه تراورس بتنی، ۱۲۷ هزار مترمکعب بالاست و تجهیزات فنی مورد نیاز به‌کار گرفته می‌شود.

وی با اشاره به حجم عملیات اجرایی انجام‌شده در این مسیر گفت: تاکنون بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار مترمکعب خاکبرداری، یک میلیون و ۸۰۰ هزار مترمکعب خاکریزی و ۳۳ هزار مترمکعب بتن‌ریزی در این طرح انجام شده است.

بازوند همچنین درباره ابنیه فنی مسیر افزود: در این خط ریلی، یک پل بزرگ به طول ۶۰ متر به‌طور کامل احداث شده و اجرای ۱۷۲ پل کوچک نیز با پیشرفت ۹۸ درصدی در حال تکمیل است.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، برای تکمیل دسترسی‌های این مسیر، سه تقاطع و دو ایستگاه پیش‌بینی شده که همزمان با عملیات ریل‌گذاری در حال اجراست.

وی گفت: این خط ریلی برای سرعت ۱۶۰ کیلومتر بر ساعت در بخش مسافری و ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت در بخش باری طراحی شده است و پس از بهره‌برداری، در سال نخست ظرفیت جابه‌جایی حدود ۲۰۰ هزار مسافر و ۲۰۰ هزار تن بار را خواهد داشت.

بازوند تأکید کرد: اتصال سبزوار به شبکه ریلی کشور، علاوه بر افزایش ایمنی سفر و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، در کاهش مصرف سوخت، کاهش ترافیک جاده‌ای، توسعه فعالیت‌های اقتصادی منطقه و تقویت جایگاه حمل‌ونقل ریلی در شمال‌شرق کشور نقش مؤثری خواهد داشت.