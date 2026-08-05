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عملیات ریلگذاری طرح اتصال سبزوار به شبکه ریلی سراسری با نصب بیش از ۷ هزار تن ریل آغاز شد؛ طرحی که با تکمیل آن، این شهر به مسیرهای ریلی تهران، مشهد و دیگر نقاط کشور متصل میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، هوشنگ بازوند معاون وزیر راه و شهرسازی در آیین آغاز عملیات ریلگذاری مسیر اتصال راهآهن سبزوار به شبکه ریلی کشور گفت: با آغاز نصب بیش از ۷ هزار و ۲۸۴ تن ریل در این مسیر، طرح وارد مرحله روسازی شده است.
وی افزود: این طرح ریلی که اکنون ۶۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، از طرحهای مهم ریلی در استان خراسان رضوی به شمار میرود و با بهرهبرداری از آن، یکی از مراکز مهم جمعیتی، اقتصادی، صنعتی و کشاورزی منطقه به شبکه ریلی سراسری متصل خواهد شد.
بازوند با بیان اینکه طول این مسیر ریلی ۴۸ و نیم کیلومتر است، گفت: این خط بهصورت یکخطه در حال اجراست و عملیات زیرسازی آن با ۹۸ و نیم درصد پیشرفت، زمینه آغاز مرحله روسازی و ریلگذاری را فراهم کرده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در مرحله روسازی این طرح، علاوه بر بیش از ۷ هزار تن ریل، بیش از ۱۰۰ هزار قطعه تراورس بتنی، ۱۲۷ هزار مترمکعب بالاست و تجهیزات فنی مورد نیاز بهکار گرفته میشود.
وی با اشاره به حجم عملیات اجرایی انجامشده در این مسیر گفت: تاکنون بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار مترمکعب خاکبرداری، یک میلیون و ۸۰۰ هزار مترمکعب خاکریزی و ۳۳ هزار مترمکعب بتنریزی در این طرح انجام شده است.
بازوند همچنین درباره ابنیه فنی مسیر افزود: در این خط ریلی، یک پل بزرگ به طول ۶۰ متر بهطور کامل احداث شده و اجرای ۱۷۲ پل کوچک نیز با پیشرفت ۹۸ درصدی در حال تکمیل است.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، برای تکمیل دسترسیهای این مسیر، سه تقاطع و دو ایستگاه پیشبینی شده که همزمان با عملیات ریلگذاری در حال اجراست.
وی گفت: این خط ریلی برای سرعت ۱۶۰ کیلومتر بر ساعت در بخش مسافری و ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت در بخش باری طراحی شده است و پس از بهرهبرداری، در سال نخست ظرفیت جابهجایی حدود ۲۰۰ هزار مسافر و ۲۰۰ هزار تن بار را خواهد داشت.
بازوند تأکید کرد: اتصال سبزوار به شبکه ریلی کشور، علاوه بر افزایش ایمنی سفر و کاهش هزینههای حملونقل، در کاهش مصرف سوخت، کاهش ترافیک جادهای، توسعه فعالیتهای اقتصادی منطقه و تقویت جایگاه حملونقل ریلی در شمالشرق کشور نقش مؤثری خواهد داشت.