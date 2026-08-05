اربعین یک حرکت پویا و تمدن ساز است
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: اربعین؛ یک حرکت بالنده، پویا، زنده و تمدنساز و یک حرکت معجزهگون و بینظیر در تاریخ است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
حجتالاسلام والمسلمین محمدحسین موسیپور؛ نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در گفتوگو با شبکه خبر گفت: ما دیروز شاهد برپایی آیین باشکوه اربعین در کشور عراق و آیین جاماندگان همزمان در ایران و بسیاری از کشورهای دیگر بودیم. اربعین؛ یک رویداد تاریخی و تقویمی نیست، یک حرکت بالنده، پویا، زنده و تمدنی و تمدنساز است و واقعاً این حرکت یک حرکت معجزهگون و بینظیر در تاریخ است. حرکت اربعین با چنین مراسم، ابعاد، عظمت و دارای ساحتهای گوناگون در جای دیگری نداریم، واقعاً قابل مطالعه است. اربعین از جهات مختلف؛ یک خیزش و رستاخیز عظیم مردمی است، علاوه بر اینها، یک رزمایش حضور، مقاومت، حقطلبان و حقخواهان در برابر تکخواران است.
وی افزود: حرکت اربعین رزمایش عدالتخواهان در برابر عدالت خواران و زمینهساز و تمهیدکننده جامعه آرمانی مهدوی (عج) است. لازم است تشکر کنم از مردم عراق که میهماننوازی را به نحو احسن و اکمل به جا آوردند، هر سال این گونه است، امسال هم همینطور؛ از دولت عراق، از عتبات، مراجع معظم تقلید در عراق که میزبانان بسیار خوبی هستند برای زوار اربعین، عاشقانه خدمت میکنند، در داخل کشور هم اربعین را مردم شکل میدهند؛ از یک کودک شیرخواره تا پیر ۹۰ ساله، مردم هستند که اربعین را شکل میدهند و آیین اربعین را به وجود میآورند؛ این رستاخیز عظیم را به نمایش میگذارند، اما یک عدهای بعضاً گمنام، تمهید مقدمات میکنند، حرکتی که در کشور انجام میشود، حدود سه و نیم میلیون نفر در یک بازه زمانی از شهرهای مختلف حرکت میکنند از مرزها وارد کشور عراق میشوند، بعد برمیگردند، یک پروژه عظیم و سنگین است و نیازمند یک سلسله اقدامات و خدمات است و باید تشکر کنیم از کسانی که دستاندرکار این حرکت عظیم هستند؛ از دولت، وزارت کشور، ستاد مرکزی اربعین، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از اورژانس کشور، برادران و خواهران هلال احمر، وزارت راه، مسکن و شهرسازی؛ از همه کسانی که به نوعی در تمهید مقدمات این حرکت عظیم سهیم بودند؛ از استانداران استانهای مرزی، شهرداران همین شهرها و استانها، شهرداری تهران که اقدامات خوبی در جهت این حرکت عظیم انجام داده، از صداوسیما هم به طور ویژه تشکر میکنیم؛ در این حرکتی که از ابتدای سفر شکل گرفت، انصافاً مجموعه صداوسیما خوش درخشیدند و با تمام وجود همه عوامل دستاندرکار در صداوسیما به خوبی انجام وظیفه کردند تا گوشهای از عظمت این بیکران عظمتی که شکل گرفته، به تصویر کشیده شود. جا دارد بنده به عنوان یک خدمتگزار در عرصه فرهنگی و تبلیغی کشور قدردانی کنم و تشکر داشته باشم از همه.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: تشییع با شکوه قائد شهید امت هم یک رویداد بینظیر تاریخی بود و انصافاً هر ناظری متحیر بود از این عظمتی که مردم عراق خلق کردند و استقبالی که از امام شهید ما داشتند.
وی با اشاره به سالروز تشکیلی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اظهار داشت: شاید اولین ساختار فراگیر تبلیغی که بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی شکل گرفت؛ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی بود. البته قبل از آن نهادهایی مثل کمیته امداد، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم و بعضی نهادهای دیگر ایجاد شده بود، اما اولین ساختار فراگیر تبلیغی؛ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی بود که البته پیشینه این شورا برمیگردد به قبل از انقلاب اسلامی. امام راحل (ره) با یک راهبرد حکیمانه، هوشمندانه و تیزبینی سیاسی که نشأت گرفته از مشی مبارزاتی این مرد الهی بود، اقدام به تأسیس این نهاد انقلابی کردند. امام برای مبارزه با رژیم منحوس پهلوی یک مشی ویژه را اتخاذ کرد. رژیم پهلوی یک رژیم کاملاً دیکتاتوری با حکومت سرکوبگر و پلیسی با یک سازمان امنیتی جهنمی که دستاورد ساواک و موساد بود، هر حرکت عدالتخواهان و هر فریاد ظلمستیز را به شکل بسیار وحشیانه سرکوب میکرد. در داخل این وضعیت رژیم بود، در خارج از کشور هم رژیم منحوس پهلوی مورد حمایت همه قدرتهای شرقی و غربی بود؛ هم اتحاد جماهیر شوروی آن زمان، هم ایالات متحده آمریکا و هم اروپا، همه حمایت میکردند؛ دلیل آن هم سیاست موازنه رژیم پهلوی بود. یعنی باج دادن، هر چه اینها میخواستند میداد، دنبال مقاومت نبود، بحرین را بدهد برود، اروپا پول میخواست؛ به عنوان وام بدهد برود، آمریکا نفت میخواست؛ همینطور، اتحادیه جماهیر شوروی باج میخواست؛ میداد میرفت، دنبال این نبود که در برابر زیادهخواهیها بایستد.
حجت الاسلام والمسلمین موسی پور گفت: دشمنان تصورشان این است که وضعیت باید برگردد به همان شرایط پیش از انقلاب اسلامی. این سیاست منحوس که هنوز ما این سیاست را در طایفهای از غربزدگان و سادهلوحان میبینیم، میگویند حالا تنگه هرمز را میخواهیم چه کار، بدهیم برود. هستهای را میخواهیم چکار، بدهیم برود. خدا بر درجات امام شهید ما بیفزاید، فرمودند در مقابل این قدرت زورگوی ظالم و ستمگر که خواستههایش حدی ندارد، چه کار باید کرد؟ امروز در هستهای کوتاه آمدید، فردا در بحث موشکی و منطقهای، حد توقف ندارد، انفعال در برابر چنین دشمنی مساوی با انهدام است. در مقابل چنین ظالمی باید ایستاد؛ مدبرانه، هوشمندانه و مقاومت کرد. امام با چنین رژیمی مواجه بود، برای مبارزه علیه این رژیم، امام مشی و مبارزه مسلحانه را برنگزید، متکی بر احزاب و گروههای سیاسی هم نبود، راهبرد مرکزی امام (ه) در مشی مبارزاتی؛ تودههای مردم بودند، آگاهسازی تودههای مردم و حرکت تودهوار علیه رژیم منحوس پهلوی. برای این که این حرکت سامان پیدا کند، امام جمعی از یاران خود را قبل از انقللاب مسئولیت داده بودند که حرکت مبارزاتی مردم در قالب راهپیماییها و تظاهرات را علیه رژیم سامان دهند؛ بزرگانی این مسئولیت را بر عهده داشتند؛ از قبیل شهیدان بهشتی، باهنر، مطهری و بزرگان دیگری که نام نمیبرم.
وی افزود: بعد از پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوری اسلامی، امام همین الگو را پیاده کردند و یک شورایی تشکیل شد به نام شورای تبلیغات اسلامی برای این که همین قدرت نرم نظام؛ مردم را برای عرصههای مختلفی که باید از نظام حمایت شود و به صحنه بیاورد. به این صورت، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شکل گرفت و اولین مسئول این شورا هم حجتالاسلام والمسلمین شهید حقانی بود؛ مدت کوتاهی بودند تا به فیض شهادت رسیدند؛ حدود شش ماه، بعد از آن حضرت آیتالله جنتی دوران طولانی راهبری این شورای مقدس را بر عهده داشتند و اخیراً هم امام شهید ما به حقیر مسئولیت دادند که در این نهاد مقدس انجام وظیفه کنم.
حجتالاسلام والمسلمین موسیپور گفت: در ماده ۲ قانون شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، وظایف شورا این طور برشمرده شده است؛ سیاستگذاری، برنامهریزی، ساماندهی، نظارت و راهبری مراسم به مناسبتهای ملی، مذهبی و انقلابی؛ این وظیفه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی است. ما دستگاههای مختلف فرهنگی و تبلیغی داریم، برای این که هماهنگ شود فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی، نیاز به یک دستگاه فرابخشی است که بیاید مجموعه فعالیتها را سامان دهد، سیاست گذاری کند، برنامهریزی کند و همه ظرفیتها در یک جهت و یک سو حرکت کند، این کار را شورای هماهنگی انجام میدهد. برای انجام این کلانوظیفه، ما مأموریتهایی را در شورای هماهنگی تعریف کردیم؛ اولین مأموریت؛ پاسداشت، گرامیداشت و بزرگداشت ایامالله است؛ ایامالله؛ تاریخ و هویت انقلاب اسلامی را شکل میدهد، پاسداشت و زنده نگه داشتن اینها، نگذاریم اینها در گذر تاریخ به فراموشی سپرده یا دچار تحریف شود. انتقال این پیامهای این ایامالله به نسل جدید و نسلهای آینده، ازجمله وظایفی است که باید به آن توجه ویژه شود؛ یکی از وظایف شورای هماهنگی، این است.
وی افزود: از ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ که قیام حضرت امام (ره) شروع شد تا ۱۷ شهریور، ۱۳ آبان، ۱۲ و ۲۲ بهمن، ۱۲ فروردین و ایامالله دیگری که قبل از انقلاب و بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی وجود دارد، روزهایی که در تاریخ انقلاب تأثیرگذار بودند به عنوان یومالله شناخته شدند؛ روزهای شیرین و تلخ از قبیل ۱۴ خرداد؛ سالروز رحلت حضرت امام (ره) و ۷ تیر، ۸ شهریور، ۱۳ آبان که یک مناسبتی است که هم قبل از انقلاب، هم بعد از انقلاب تناسب دارد. ۹ دی، روز جهانی قدس و امثال این مناسبتها.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: از سال گذشته ۲۲ دی هم اضافه شد و مناسبتهای دیگری هم داریم به عنوان یومالله. اتفاقاً امام شهید تمام اینها را به عنوان یومالله نامگذاری کردند و وظیفه ما در قبال زنده نگه داشتن این ایام و گرامیداشت این ایام بسیار سنگین است. در تمام این مناسبتها، برنامهریزیهای گسترده و کلانی توسط دستگاههای مختلف میشود و هم در زمینه فعالیتهای تبلیغی و میدانی، هم تبیینی و تحلیلی، فقط یک نماد و نمود آن؛ آن مراسم عمومی است که برای پاسداشت عمومی، یک مراسم عمومی برگزار میشود، اما در متن بزرگداشت، هزاران برنامه فرهنگی، تبلیغی و تبیینی برگزار میشود.
وی در خصوص برگزاری تجمعات شبانه و مراسمهای بزرگداشت دهه فجر و روز قدس گفت: یکی از وظایف شورا؛ مقابله با فتنههای داخلی و توطئههای خارجی است؛ با استفاده از ظرفیت مردمی که قدرت اصلی و قدرت نرم نظام جمهوری اسلامی است و دشمن هم از همین هراس دارد. ما در طول تاریخ انقلاب اسلامی تا کنون فتنههای زیادی را پشت سر گذاشتیم، دشمن نظام جمهوری اسلامی را لحظهای رها نکرده؛ فتنههای بزرگ و توطئههای عظیم. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در طول دوران جنگ وظایف سنگینی برعهده داشت. در جهت جمعآوری کمکها، بسیج مردم به جبههها که امام شهید (ره) در یکی از پیامهای خود به همین مسأله هم اشاره میکنند. اما فتنههایی که رخ داد، مثل فتنه ۱۸ تیر سال ۷۸، فتنهای بود که اصل نظام را نشانه گرفته بود. با ۲۳ تیر این فتنه خنثی شد، با حضور مردم. شورای هماهنگی زمینهساز حضور مردم بود. شورای هماهنگی که عرض میکنم؛ یعنی همه دستگاههای تبلیغی فرهنگی با زمینهسازی برای حضور مردم یا ماجراهای سال ۸۸؛ فتنه سال ۸۸ که باز یک فتنه بسیار پیچیده و خطرناک علیه نظام بود، با ۹ دی و حضور میلیونی مردم در سراسر کشور، حضور خودجوش مردم؛ این فتنه خنثی شد. در سال ۹۶، ۹۸، ۱۴۰۱؛ ما در تمام اینها با آشوبها و فتنههایی مواجه بودیم که طراحی بیرون بود و مردم خنثی کردند که شورای هماهنگی زمینهساز این حضور بود.