



به گزارش خبرگزاری صداو سیما، سعید دهقانی افزود: در فرآیند تخلیه، ارزیابی و کنترل فیزیکی کالاهای وارداتی، کارشناسان گمرک بندرلنگه تعدادی کارتن مشکوک را شناسایی و برای بررسی بیشتر مورد کنترل قرار دادند که پس از بررسی دقیق محموله، ۱۲۰ دستگاه ماینر که به‌صورت غیرمتعارف در میان کالاها جاسازی شده بود، کشف و برای انجام مراحل قانونی ضبط شد.



وی خاطرنشان کرد: پرونده مربوط به این کشف برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده است.