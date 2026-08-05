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رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان پاکدشت از صدور سه سند مالکیت تکبرگی برای ۵۴ هکتار از اراضی ملی این شهرستان خبر داد این اقدام در راستای اجرای طرح کاداستر با هدف صیانت از بیتالمال و پیشگیری از هرگونه زمینخواری و تصرف غیرقانونی انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمید گلی گفت: در راستای اجرای طرح کاداستر و تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ملی، سه فقره سند مالکیت تکبرگی برای ۵۴ هکتار از اراضی ملی پلاک ۵۸/۹ کولیک با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان پاکدشت به نام سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری صادر شد.
وی افزود: صدور اسناد کاداستری یکی از مهمترین اقدامات در حفاظت از اراضی ملی به شمار میرود و زمینه پیشگیری از هرگونه تصرف غیرقانونی، زمینخواری و تعرض به انفال و بیتالمال را فراهم میکند.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان پاکدشت با اشاره به اهمیت تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ملی تصریح کرد: از آنجا که با اجرای این طرح اراضی ملی و مستثنیات کاملاً منفک و مشخص میشود از این رو ضمن تثبیت حقوق و مالکیت دولت، از تجاوز و تصرف به عرصههای ملی و بیت المال جلوگیری شده و زمینه بسیاری از مشکلات و سوء استفادههای احتمالی کاهش مییابد.
گلی با بیان اینکه روند اخذ اسناد مالکیت تکبرگی برای سایر اراضی ملی شهرستان نیز با جدیت دنبال میشود، خاطرنشان کرد: مساحت اراضی ملی و دولتی شهرستان پاکدشت حدود ۳۳ هزار هکتار است و این اداره با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک، فرآیند صدور اسناد کاداستری برای این اراضی را در دستور کار دارد.