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تاکنون بیش از ۴۰ هزار تن گندم از کشاورزان مهاباد خریداری شده است؛ پیشبینی میشود حجم کل خرید تضمینی این محصول در شهرستان از مرز ۵۰ هزار تن عبور کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، با پیشرفت روند برداشت محصول گندم در شهرستان مهاباد، جهاد کشاورزی مهاباد از تداوم عملیات خرید تضمینی گندم از کشاورزان این منطقه خبر داد. بر اساس گزارشهای میدانی، تاکنون بیش از ۴۰ هزار تن گندم از مزارع خریداری شده است و پیشبینی میشود حجم کل خرید در سال جاری با عبور از مرز ۵۰ هزار تن همراه باشد.
جهت تسهیل در فرآیند جمعآوری و خرید مازاد گندم، تاکنون هشت مرکز تخصصی در سطح شهرستان راهاندازی شده است تا کشاورزان بتوانند محصول خود را به سرعت به چرخه خرید تضمینی وارد کنند.
در همین راستا، مسئولان جهاد کشاورزی مهاباد اعلام کردند که در حال حاضر ناوگان برداشت منطقه با بهرهگیری از ۱۶۰ دستگاه کمباین در حال فعالیت است و بیش از ۹۰ درصد گندم کشت شده در اراضی دیم شهرستان نیز تاکنون برداشت شده است.