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در راستای استفاده از فناوریهای نوین، توسعه زیرساختهای پایدار و حمایت از محیط زیست، عملیات اجرای آسفالت سربارهای به همت معاونت راهداری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان یزد در محور کنارگذر یزد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان یزد با اشاره به آسفالت کنار گذر یزد با آسفالت سرباره ای، اظهار کرد: در این طرح نوآورانه، بخشی از مصالح سنگدانه از سرباره (محصول جانبی صنایع فولاد) تأمین میشود. این رویکرد ضمن ارتقای دانش فنی رویه راهها، علاوه بر کاهش چشمگیر مصرف منابع طبیعی، به بازیافت صنعتی و کاهش پسماندهای فولادی کمک شایانی میکند.
حامد معتمدی در رابطه با مزایای کلیدی اجرای این طرح اذعان کرد: استفاده از پسماندهای فولاد علاوه بر کاهش برداشت از معادن طبیعی و جلوگیری از انباشت آلایندههای صنعتی، با توجه به فرآوری و کنترل کیفی سرباره، خواص عملکردی روسازی و دوام جاده را در برابر ترافیک سنگین به شکل محسوسی ارتقا میدهد.
معتمدی بهینه سازی هزینهها را دیگر مزیت این طرح برشمرد و خاطرنشان کرد: بهرهوری بالاتر منابع و الگویی موفق از پیوند صنعت فولاد با مدیریت راهداری و بهسازی راهها در اجرای طرح نامبرده محسوس است.
وی در خاتمه یادآور شد: اجرای آسفالت سربارهای در محور استراتژیک کنارگذر یزد، الگویی موفق از تلفیق علم، فناوری و ملاحظات زیستمحیطی در نگهداری شریانهای مواصلاتی کشور به شمار میرود.