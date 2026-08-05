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فردا مرحله سیزدهم توزیع کالابرگ برای گروه اول ایرانیان ساکن در کشور با رقم انتهایی کد ملی ۰، ۱ و ۲ آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، بر این اساس سرپرستان خانواری که رقم انتهایی کد ملی آنها ۰، ۱ و ۲ است و تمامی خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی و نیز خانوارهای نیروهای مسلح از فردا ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ میتوانند برای خرید اقلام کالابرگی به فروشگاههای طرف قرارداد مراجعه کنند.
همچنین کالابرگ سرپرستان خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی آنها سه تا شش است از ۲۰ مرداد و کدهای ملی هفت تا ۹ از ۲۵ مرداد فعال میشود.
مبلغ این یارانه غیرنقدی به ازای هر نفر، یک میلیون تومان بوده و حدود ۸۷ میلیون نفر از ایرانیان ساکن در کشور نیز این کمک معیشت ماهانه را دریافت میکنند.
گفتنی است، بنا بر تاکید ماده ۳ آییننامه تضمین امنیت غذایی و حمایت معیشتی خانوارها، مبلغ کالابرگ با توجه به تغییر نرخ اقلام، ضرورت دارد فصلی مورد ارزیابی قرار گرفته و رقم این کمک معیشت بهروزرسانی شود؛ این در حالی است که این مبلغ از دی ۱۴۰۴ تا مرداد ماه امسال تغییری نکرده است.