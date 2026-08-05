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شبکه سی جی تی ان اعلام کرد: وزارت خزانهداری آمریکا در اصل تحریم ۲ شرکت و ۲ هواپیمای عراقی مرتبط با ایران را لغو کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از شبکه سی جی تی ان، وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد: برخی تحریمهای مرتبط با ایران را لغو میکند.
شبکه سی جی تی ان در پیامی در ایکس افزود: بر اساس جزئیاتی که روز چهارشنبه در وبسایت وزارت خزانهداری آمریکا منتشر شد، آمریکا تحریمهای ضدتروریستی را از دو هواپیما و سه شرکت هواپیمایی مرتبط با سپاه پاسداران برداشته است.
لغو تحریم سه نهاد مرتبط با سپاه پاسداران
شبکه تلویزیونی الحدث نیز گزارش داد، وزارت خزانه داری آمریکا لغو تحریمهای مرتبط با ایران را اعلام کرد. این وزارتخانه تحریمهای سه نهاد مرتبط با سپاه پاسداران ایران را لغو کرد.
مقام خزانهداری آمریکا: رفع تحریمها نشانه تغییر در سیاست ما در قبال ایران یا سپاه قدس نیست
شبکه خبری فاکسنیوز به نقل از مقام خزانهداری آمریکا اعلام کرد: رفع تحریمها نشانه تغییر در سیاست ما در قبال ایران یا سپاه قدس نیست.
بر اساس گزارشهای تکمیلی در رابطه با این خبر، وزارت خزانهداری آمریکا در اصل تحریم ۲ شرکت و ۲ هواپیمای عراقی مرتبط با ایران را لغو کرده است.
براساس ادعای آمریکا این شرکتها بهدلیل ارتباط مدیرانش با جمهوری اسلامی ایران تحریم شده بودند.
شرکت هواپیمایی «فلایبغداد» و «عراق اکسپرس» بههمراه ۲ هواپیمای مدل «YI-BAF» و «YI-BAN» موارد خارجشده از فهرست تحریمها هستند.
گفتنی است، بر اساس یادداشت تفاهم اسلام آباد، پیش از باز کردن تنگه هرمز از سوی ایران دو موضوع باید از سوی طرف آمریکایی انجام شود از جمله لغو محدودیت خرید و فروش نفت ایران و محاصره دریایی. از این رو لازمه گشایش تنگه هرمز و بازگشت عبور و مرور تحت مدیریت ایران ولو در چارچوب توافق ایران و عمان، برداشته شدن برخی از تحریمها و محدودیتهای ایران از سوی آمریکاست.
این در حالیست که وزارت خزانهداری ایالات متحده یک هفته قبل اعلام کرد: نام یک فرد و ۵ شرکت مرتبط با صنعت هواپیمایی ایران را در فهرست تحریمها قرار داده بود.